San Jacinto, Bolívar, uno de los municipios insignes de la subregión de los Montes de María ya tiene su propia casa de la cultura. La ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani, en compañía de la alcaldesa del municipio, Merly Viana Pérez y de otras autoridades inauguró hoy este proyecto con vocación pública para toda la población sanjacintera, lo que contribuye a mejorar la infraestructura cultural de la región.

La nueva casa de la cultura cuenta con un auditorio para 80 personas, un espacio de danza y música para 25 personas, baterías sanitarias y áreas de administración. Tiene, además, adoquines de teatrino, graderías y zona de circulación, para un área total construida que supera los 800 metros cuadrados por un valor de 1.780 millones de pesos aportados en su totalidad por esta cartera.

Cortesía Minculturas Inauguración Casa de la Cultura San Jacinto.

Con la de San Jacinto ya son 12 las casas de la cultura entregadas durante este Gobierno en los municipios de Cajamarca (Tolima), Caloto (Cauca), Campohermoso (Boyacá), Carcasí (Santander), Cértegui (Chocó), Covarachía (Boyacá), Gómez Plata (Antioquia), Istmina (Chocó), Málaga (Santander), San Miguel (Putumayo) y Tausa (Cundinamarca).

“La infraestructura se construye con la gente y para la gente. Queremos una transformación real. Queremos transformar los relatos para saber cuál es el relato de los artesanos y los gaiteros. Las artes en Colombia son poderosas porque son interculturales”, señaló la ministra Yannai Kadamani durante su intervención. Y añadió: “El ministerio está apostándole a la formación artística. En el departamento de Bolívar estamos en más de 83 estamentos educativos con el programa de Artes para la Paz. El arte es la verdadera columna vertebral del cambio”.

Cortesía Minculturas Inauguración Casa de la Cultura San Jacinto.

Los esfuerzos para construir este nuevo espacio en San Jacinto han tenido como propósito consolidar procesos de formación y creación artística y cultural, una apuesta para seguir transformando uno de los municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) que se encuentra a solo dos horas por vía terrestre de Cartagena. La inversión del Ministerio de las Culturas en el departamento de Bolívar prevista en 2025 alcanza los $19.261 millones en diferentes proyectos.

El gran referente

Si hay un nombre que signifique música tradicional de gaita y tambora, ese es el de los emblemáticos Gaiteros de San Jacinto, agrupación que desde 1954 ha recorrido varios continentes exhibiendo esa poderosa sonoridad de cumbias, bullerengues y puyas, entre otros ritmos, que ha hecho bailar a medio mundo. Hoy Los Gaiteros —ganadores de un Premio Grammy Latino en 2007 en la categoría de Mejor Álbum Folclórico por su disco Un fuego de sangre pura— tienen el futuro asegurado gracias a las nuevas generaciones (hijos y nietos de sus pioneros fundadores).

San Jacinto también es conocida como la ‘Tierra de la hamaca grande’. La tradición artesanal del tejido en telar ha sido parte del universo de las mujeres de los Montes de María desde hace siglos: mochilas, hamacas, sombreros, así como techados de casas han estado en manos de mujeres sanjacinteras, quienes aprendieron viendo a sus abuelas, madres, tías y hermanas.

Por todo lo anterior, fortalecer los Montes de María para la integración del Caribe colombiano con el resto del país es un compromiso del gobierno nacional, una apuesta en la gestión y planificación para impulsar el desarrollo económico, social y ambiental en aquellas zonas del país más afectadas por el conflicto armado interno.

A partir de ahora, la casa de la cultura de San jacinto se abre como un lugar de encuentro para la preservación de tradiciones autóctonas, para la creación artística contemporánea y para el disfrute de los derechos culturales de la mayoría de sus 26 mil habitantes.