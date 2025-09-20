La Procuraduría General de la Nación (PGN) anunció el pasado viernes que abrió una investigación disciplinaria contra el alcalde de Nuquí, Chocó, Rubén Prado Asprilla, y el secretario de Planeación e Infraestructura, Jhordyn Mosquera Mosquera, por presuntas irregularidades en el contrato para la demolición de la Casa de la Cultura del municipio.

“La Procuraduría Regional de Instrucción de Chocó señaló que, al parecer, el negocio jurídico de mínima cuantía fue adjudicado por los funcionarios a un único oferente y el contratista ejecutó únicamente dos de las 10 actividades establecidas, con lo que se habría incumplido de manera sustancial el objeto pactado”, se lee en el comunicado.

El Ministerio Público investiga si el mandatario autorizó el “pago total del valor del bilateral“, lo que pudo afectar el manejo que estaba obligado a darle a los recursos públicos, a pesar de conocer que no se habían culminado en su totalidad.

“En el caso de Mosquera Mosquera se investigará si presuntamente certificó el cumplimiento del contrato, pese a conocer que no se había cumplido de manera integral con lo consignado en la documentación, con lo que podría haber incurrido en falsedad ideológica en documento público y omisión de sus deberes", añade el Boletín 1040-2025.

El ente de control busca verificar, mediante el desarrollo de la investigación y la solicitud de pruebas, la ocurrencia de los hechos señalados, establecer si son “constitutivos de falta disciplinaria” y definir si los funcionarios actuaron o no “al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”, enfatizó la PGN.