Se aproxima el mes de Octubre y desde ya la ciudad se prepara para vivir una de sus celebraciones más esperadas: el Desfile de los Cantores Killeros, que este año se llevará a cabo el próximo 31 de octubre, a partir de las 4:00 p. m. en el Malecón del Río, un escenario ideal para que miles de familias disfruten de una jornada llena de música, baile, tradición y alegría.

Este proyecto musical y cultural que, en su más reciente edición en el año 2024, congregó a más de 12 mil participantes, se ha consolidado como un espacio de encuentro donde participan familias completas, amantes de la danza, la música y las tradiciones locales.

Un evento para toda la familia

“El Desfile de los Cantores Killeros es mucho más que una celebración de Halloween. Es un espacio que fortalece la unión familiar, fomenta las tradiciones culturales de la región y proyecta a Barranquilla como una ciudad vibrante, alegre y llena de vida y es un regalo para los niños de la ciudad, ya que somos el único evento del año pensando para niños, que no sea en carnavales” afirmó Guillermo Rubio, fundador de los Cantores Killeros.

Un nuevo espacio para la fiesta de los niños

Pensando en ofrecer mejores condiciones logísticas y de seguridad, así como en garantizar la movilidad de la ciudad durante esta fecha tan especial, el desfile traslada su escenario al Malecón del Río, brindando un entorno más amplio y cómodo para los asistentes.

Este 2025, el evento será especialmente dedicado a los niños, quienes serán los grandes protagonistas de la jornada. Para ellos se dispondrán:

Zonas de experiencias temáticas.

Regalitos y sorpresas.

Muchos dulces y diversión garantizada

Modalidades de participación

La organización del evento teniendo en cuenta la necesidad de participación de todos aquellos que siempre han buscado la manera de hacer parte del desfile de los Cantores Killeros, ha decidido permitir que padres e hijos hagan parte del desfile este año, acompañando a los cantantes con unos combos familiares que estarán disponibles en la página web www.cantoreskilleros.com en donde podrán adquirir unos kits.

Estos kits se podrán usar ese día y vivir la experiencia de la alegría y autenticidad de las tradiciones que rescatan los creadores del único y original Halloween Killero.