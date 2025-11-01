Una fiesta llena de alegría, color y brillo se vivió en la noche de este viernes 31 de octubre en el Gran Malecón de Barranquilla con el desfile de Cantores Killeros.

Los que más disfrutaron fueron los niños y niñas, quienes desde horas de la tarde se acercaron hasta este sector turístico de la ciudad con los disfraces de sus superhéroes favoritos, en compañía de sus padres, hermanos, abuelos y hasta las mascotas.

Tras disfrutar de una actividad de pintucaritas y degustar de los primeros dulces de la jornada, desde las 4 p. m., se agolparon a los lados de la avenida paralela al río, entre la estatua de Sofía Vergara y el centro gastronómico Caimán del Río, para gozar de la tradicional presentación de Cantores Killeros.

Así fue la apertura

El recorrido, donde retumbaron los tambores y las gaitas, empezó puntual (6:00 p. m.) al frente de la escultura de la ‘Toty’ y la apertura estuvo a cargo de catrinas y grupos de danzas, una de las grandes novedades del evento que cumple 15 años.

Entre los grupos folclóricos que abrieron el desfile, estuvieron Matumbé, la Escuela de Danza Nathalie Rincón, y los disfraces de catrinas. Todos bailaban al ritmo de la música de Shakira, la homenajeada en esta edición.

Jeisson Gutierrez

Ellos se llevaron los aplausos y las sonrisas del público, que destacó la organización y la energía de los participantes, además de haber llevado esta fiesta del barrio El Golf al Gran Malecón, el sitio más visitado de la ciudad.

“Es súper espectacular, es agradable, porque se tienen en cuenta a los niños, están concentrados en el desfile, están haciendo otras cosas y no en el celular. Los adultos nos estamos divirtiendo también. Se recupera la cultura, los niños crecen con ella y no se pierde la tradición”, expresó Sandra Carrillo, quien no pudo evitar mover los hombros al compás de la música de una de las danzas.

Sandra llegó disfrazada de conejita con sus hijos y un combo de vecinos. Todos venían provenientes del barrio Lucero y resaltaron que la pasaron “bacano”, gracias a este nuevo evento de ciudad.

En el desfile, también se hicieron presentes la reina del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char Fernández, el rey Momo, Adolfo Maury, así como los reyes infantiles de las ‘carnestolendas’, y los reyes del Carnaval de la 44.

El turno de Cantores Killeros

Entretanto, en el desfile, llegó el turno de Cantores Killeros, los encargados de cerrar el recorrido acompañados de la majestuosa Banda de Baranoa. Todos en conjunto animaron al público, pidiendo dulces, arropillas, y hasta sancocho de guandú en sus cánticos con canciones de Shakira, aunque con letras modificadas y adaptadas a la ocasión.

Asimismo, entonaron El amor cantor, a ritmo de vallenato, con la voz de Guillermo Rubio: ”Este es el amor cantor / Ay los dulces me divierten / Con la Banda e’ Baranoa / Los pido clarito y fuerte/ Ay los niños hoy vinieron / Para ver a los cantores / Y dulces a ellos les dieron / sin importar los calores /.

Antes de emprender el desfile, Guillermo Rubio, fundador de los Cantores Killeros, confesó estar impresionado con la aceptación que tuvo el desfile convocado por su grupo.

“Estoy super emocionado de ver los ríos de gente que llegaron. Nos vinimos dije temprano y llevo una hora y media desde Caimán del Río hasta acá la gente parándonos y fotos y tal. Y bueno, impresionante y super emocionante esto acá. Un evento completamente familiar, como las cosas bonitas de la vida, la familia siempre es lo más importante. Y nada, muy contento de reafirmar la unión, el amor en la familia y lógicamente resaltar nuestras raíces”, manifestó el hombre a EL HERALDO.

El público seguía gozando con las ocurrencias de los Cantores Killeros, quienes llevan el mensaje de fortalecer la tradición y sostener un desfile arraigado a la espontaneidad de los barranquilleros, a tal punto de convertir la noche de cada 31 de octubre en un Carnaval para los niños.

Jeisson Gutierrez

Así lo resaltó la ciudadana Joselin Gutiérrez, quien armó plan con las compañeras de la oficina. Tras terminar el turno, se disfrazaron de monjas y no dudaron un segundo en acercarse hasta el Gran Malecón.

“Buscamos un disfraz que pudiéramos hacernos así en grupo y se nos ocurrió la idea vestirnos como monjas. Además trajimos a nuestros niños. Todo muy bonito y organizado”, dijo la joven, quien llamó la atención de los presentes por su disfraz

Pasadas las 7 de la noche culminó el desfile, cuando los Cantores Killeros y la Banda de Baranoa, de Hilton Escobar, se asomaron por Caimán del Río. Los más beneficiados fueron los niños, quienes vestidos de superhéroes salieron con sus calabacitas llenas de dulces y los corazones llenos de alegría.