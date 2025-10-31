El próximo domingo 2 de noviembre de 2025, en el Salón Jumbo del Country Club de Barranquilla, el conferencista y orador mexicano Daniel Habif, presentará su gira ‘Ascender World Tour 2025’, con la que los asistentes podrán vivir una experiencia fortalecedora y abierta al progreso personal.

Este evento se perfila como una gran experiencia motivacional y emocional que va más allá de una charla típica, donde la música y la conexión con el yo será lo más importante.

En conversación con El Heraldo, Habif compartió detalles de lo las personas podrán esperar en este encuentro. El objetivo según Daniel, es inspirar a cada persona a superar barreras internas y comenzar un proceso de crecimiento.

El hombre detrás del micrófono

Habif no es un conferencista convencional. Con varios bestsellers en su haber como Inquebrantables, Las trampas del miedo y Ruge, ha logrado posicionarse como una voz influyente en el ámbito de la motivación en habla hispana.

“Ascender es donde la inspiración, el arte, la música en vivo, la ciencia y el alma se funden para crear un espectáculo transformacional antes no visto, es también encontrar un espacio donde las personas puedan identificar cuáles son esos puntos de la vida donde nos sentimos quebrantador y a partir de ahí, poder actuar de manera consiente para hacer una verdadera transformación”, comentó a esta casa editorial.

Agregó que los logros extraordinarios jamás se les entregan a los cobardes. Esta frase lo dice todo sobre su insistencia en el compromiso interno del individuo.

Habif insiste en que lo que él plantea no es una charla de entretenimiento pasajero, sino una experiencia con impacto real.

¿Qué puedes esperar en Barranquilla? La hora de apertura será a las 6:00 p.m. Y la conferencia iniciará a las 7:00 p.m. La naturaleza del evento será un montaje escénico, con momentos de introspección y actividades de contacto directo con la audiencia.

Durante el encuentro, Habif adelantó que se explorarán temas como el dolor, la resiliencia, la ruptura de ciclos, el descubrimiento del propósito, y la transformación personal. En una entrevista reciente, destacó que “la autenticidad es un acto de mucha valentía, aceptar quien eres y ser quien eres”.