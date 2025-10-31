Shakira sigue facturando. La barranquillera expande su faceta como empresaria con el lanzamiento en Colombia de su marca de cuidado capilar, isima. Tras un exitoso debut en mercados como Estados Unidos y México, la marca llega al país en una alianza exclusiva con Falabella, consolidándose como una de las propuestas más transformadoras de la industria de la belleza.

La marca nace de la propia experiencia y frustración de Shakira al no encontrar productos que satisficieran las complejas necesidades de su cabello. Cansada de la simplificación excesiva del sector, se unió a un equipo de destacados científicos y tricólogos para crear una marca clínicamente comprobada que entiende el cabello real. Más que la inspiración, Shakira fue la consumidora más exigente de la marca. Su experiencia con las complejas necesidades de su propio cabello se convirtió en el estándar de calidad y el filtro definitivo

Shakira Mebarak, fundadora y Chief Community Officer de isima expresó: “Estoy muy emocionada de regresar a Sudamérica, y es aún más especial que isima llegue al mismo tiempo. isima es algo profundamente personal para mí. Toda mi vida he sentido la frustración del cabello complejo, como muchas personas, especialmente las latinas.”

Con un enfoque en la salud integral del cuero cabelludo, el córtex y la cutícula, ISIMA fue diseñada para responder a la diversidad del cabello, especialmente el de la comunidad latina.

Sid Katari, CEO de isima explicó: “isima es una marca de cuidado capilar de alto rendimiento, con raíces latinas y respaldo clínico. A través de este lanzamiento multinacional con Falabella, reafirmamos nuestra conexión con nuestras raíces. Nuestra colaboración en Colombia, Chile y Perú brinda una exposición integral en las principales ciudades, incluyendo exhibiciones en tienda, vitrinas especiales, publicidad exterior, presencia digital y redes sociales. isima será imposible de ignorar en un momento en el que nuestra Chief Community Officer, Shakira, está inspirando a millones con su presencia y sus actuaciones en la gira.”

La colección de lanzamiento incluye ocho productos que abordan distintas texturas capilares desde lisas hasta rizadas, estados desde químicamente tratados hasta decolorados, y porosidades de baja a alta. Entre ellos destacan sus best sellers: el Riquísima Hydrating Shampoo, la Súperbomba Triple Repair Peptide Mask y el Delicia Reparative Hair Oil. Para su esperado ingreso al mercado colombiano, ISIMA ha seleccionado a Falabella como su socio exclusivo.

“Nuestro compromiso es ofrecer productos de vanguardia que realmente conecten con las necesidades y los deseos de nuestros clientes, y el lanzamiento exclusivo de ISIMA es la prueba más clara de ello. Ser la casa en Colombia para la línea capilar de Shakira, un ícono de nuestro país, materializa nuestra promesa de tener ‘lo último, primero’. Estamos trayendo una propuesta innovadora que combina lo mejor de la ciencia y la naturaleza, y nos enorgullece ser el único lugar donde los colombianos podrán encontrarla”, destaca Carolina Orozco, Gerente de Negocio en Vestuario y Belleza de Falabella Retail Colombia.

La marca estará disponible a partir del 1 de noviembre en Falabella.com y en seis tiendas Falabella seleccionadas: Parque La Colina (Bogotá), Santafé (Bogotá), Titán Plaza (Bogotá), Fontanar (Chía), Santafé (Medellín) y Buenavista (Barranquilla).