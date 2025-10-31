Con la renuncia al Concurso Nacional de Belleza se creía que era el final de la controversia generada por Laura Gallego, ex Señorita Antioquia, sin embargo, la paisa ha seguido dando de qué hablar por sus posturas políticas y la violencia que utiliza en su lenguaje.

Recordemos que Gallego estuvo en el ojo del huracán esta semana debido a un video que grabó junto al precandidato presidencial Santiago Botero en el que lo colocaba en una situación hipotética que dio mucho de qué hablar: “En el desierto tenés una pistola con una bala y te sueltan a correr a Petro y a Daniel Quintero ¿a quién le das la bala?”, pregunta.

Instagram lauragallegosoliss Controversia por video de Miss Antioquia Laura Gallego contra Petro y Quintero

A esto, Botero respondió que al ex alcalde de Medellín a lo que la exrepresentante de Antioquia en el CNB respondió que “al menos un ‘cachazo’” para el mandatario colombiano desatando toda una andanada de críticas por la violencia política que promovía con sus palabras y más por el título que ostentaba.

Días después de la polémica, el CNB se pronunció al respecto desmarcándose de lo dicho por Gallego e instando a todas las participantes de la competencia de belleza a que moderaran su discurso y preferiblemente no opinaran sobre cuestiones políticas, dejando claro la posición de la organización de no inmiscuirse en este tipo de asuntos.

La joven modelo antes de dejarse silenciar prefirió renunciar a su título como Señorita Antioquia alegando que “una corona nunca debería callar a una mujer”. “Mi participación, corta pero suficiente en el Concurso Nacional de Belleza cumplió su objetivo. No solo era demostrar que a la reina se le exige más que al presidente de la República, sino demostrar que nuestro sistema social actual sigue arrastrando a las mujeres a limitarse a solo ser lindas”.

Pero una extensa carta y luego un video no le bastó para dejar atrás la polémica, ahora ha salido a decir que el remoquete de “Miss Bala” –calificativo que surgió en redes sociales- le “encanta” y que aunque lo había escuchado desde que empezó a ser noticia se abstuvo de hablar sobre ello.

“Me empezaron a decir “Miss Bala”. Amé ese apodo. A mí me decían “Miss Bala” y yo me quería morir de la felicidad, pero no podía compartirlo porque yo decía: ‘Claro, es que de verdad yo soy una bala, soy una bala respondiendo, soy una bala ayudando, soy una bala mentalmente. Me encanta el apodo”, dijo a través de un video, que como el resto de los otros, desató una ola de críticas.

“Así es como hoy en día comienzan a cimentar sus aspiraciones políticas al congreso. Procurando generar el mayor cringe e indignación posible sea la postura política que sea”, “Califica para encabezar una lista del Centro Democrático”, “Cada día se humilla más, 2 cosas: una, ya pasó la prueba para el CD, y dos, se nota que en Medellín el nivel de educación todo es bala y bala. Se perdieron los valores”. Fueron algunos de los comentarios que le hicieron a la modelo internautas en redes sociales.