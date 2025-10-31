Laura Gallego Solis, ese es el nombre de la señorita Antioquia que ha estado en tendencia en redes sociales. ¿La razón? Está siendo criticada por aparecer en unos videos con los precandidatos presidenciales Abelardo de La Espriella y Santiago Botero con unas polémicas controversiales que algunos han llamado como incitación a la violencia.

En dichos videos, la mujer le planteó a los precandidatos: “En el desierto tenés una pistola con una bala y te sueltan a correr a Petro y a Daniel Quintero, ¿a quién le das la bala?”. Botero respondió: “A Daniel Quintero”, a lo que volvió a intervenir la exreina: “Y un cachazo pa’ Petro pues al menos”.

Con Abelardo de la Espriella le planteó: “Bala para Petro o Daniel Quintero”, a lo que respondió: “Esos tipos no valen ni una bala, que les caiga la justicia”.

Esto ha generado que Gallego esté en la palestra pública. Los videos han sido rechazados por el mismo Concurso Nacional de Belleza, quien emitió un comunicado rechazando el hecho y asegurando que Laura “no participa, ni en su nombre ni en el de las aspirantes a Señorita Colombia, en política”.

Luego del comunicado, la exreina renunció a la representar a Antioquia en el certamen.

“Mi nombre se ha convertido en un tema de debate nacional. Se han señalado mis posturas políticas como si pensar, opinar y defender principios fuera incompatible con ser reina.”, expresó Gallego, quien añadió: “Se han emitido ataques públicos provenientes de figuras como Daniel Quintero y Gustavo Petro, a quienes he cuestionado abiertamente desde la ciudadanía por sus actuaciones y discursos que considero dañinos para Colombia”, aseguró la exreina en un video publicado en su cuenta de Instagram el pasado 28 de octubre.

En el mismo video, agregó: “Hace unos días fui elegida Señorita Antioquia, un honor que recibí con profunda gratitud y con la ilusión genuina de representar a la tierra que amo. Sin embargo, también soy una mujer con criterio, con una trayectoria de activismo cívico y con una voz política que jamás he ocultado ni ocultaré”.

Ahora, este viernes 31 de octubre, la mujer está siendo cuestionada pero ahora por cuenta de un debate sobre la validez de su título como abogada. En la carta de renuncia al CNB, Laura firmó como abogada y activista ciudadana.

Varias personas, en redes sociales, han asegurado que han tratado de verificar el título de Gallego Solis y no lo han encontrado en datos oficiales.

De acuerdo con El Tiempo, Laura Gallego Solís no está inscrita en la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia como abogada.

El medio nacional también indica que el Consejo Superior de la Judicatura indicó al respecto: “Para ejercer la abogacía es necesario estar inscrito en el Registro Nacional de Abogados, y en particular para ejercer la representación de terceros, adicionalmente debe contar con TPA vigente”.

Por esto, la mujer no puede presentarse como abogada hasta que se registre y cuente con tarjeta profesional.

Por si fuera poco, en la nota del diario de circulación nacional también señalan que la Universidad Eafit de Medellín señaló que “Laura Gallego Solís no es graduada de la Universidad Eafit. Cursó el pregrado en Derecho y cumplió los requisitos académicos del mismo. Su última matrícula es de 2023-1” y que apenas recientemente inició el proceso para poder graduarse.