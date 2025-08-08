El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes abre las inscripciones de la segunda edición de la convocatoria Centros de Danza y Movimiento (CDM), orientada a fomentar una cultura de paz en el territorio nacional a través del fortalecimiento de organizaciones dedicadas a la danza.

“Desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los saberes creemos profundamente en el poder transformador de las artes, por eso abrimos la convocatoria de los Centros de Danza en Movimiento. Con esta convocatoria ratificamos que la transformación de Colombia se hace a través de los cuerpos que danzan y de las organizaciones que trabajan desde y para las comunidades”, aseguró Diana Palacio, coordinadora del Grupo de Danza del Minculturas.

Esta iniciativa, que forma parte del programa Artes para la Paz, destinará 32 estímulos de $90 millones cada uno y se estructura en tres ejes transversales que abarcan diferentes ámbitos del campo de la danza: Desarrollo artístico para la construcción de paz y de memoria; Formación para el fortalecimiento del tejido social y del cuidado de la vida y la naturaleza; y Sostenibilidad y dinamización económica.

Podrán participar personas jurídicas sin ánimo de lucro de naturaleza privada (como fundaciones, asociaciones y corporaciones), personas jurídicas sin ánimo de lucro de naturaleza mixta y personas jurídicas de naturaleza pública, siempre que su objeto social tenga relación directa con el campo artístico de la danza. Todas las organizaciones deberán contar con una constitución legal verificable de mínimo ocho años a la fecha de cierre de la convocatoria y haber funcionado de manera ininterrumpida durante el mismo período.

Cortesía Mincultura Con este programa son muchos los talentos dancísticos del país los que se benefician.

Las organizaciones que se postulen pueden o no tener sede propia, pero sí deben contar con un espacio físico continuo donde desarrollen las acciones centrales de su actividad artística. En el aplicativo de postulación deberán presentar la información sobre su propuesta, incluyendo el nombre, el público objetivo y los municipios donde se desarrollará el proyecto, el cual debe contener acciones en mínimo dos municipios PDET y/o ZOMAC.

Las organizaciones interesadas podrán postularse hasta el 19 de agosto a las 11:59 p.m. en https://sidanza.mincultura.gov.co. Las propuestas ganadoras deberán iniciar su ejecución una vez se perfeccionen los términos contractuales y no podrán ajustar los lugares de ejecución enunciados en la propuesta sin el aval del supervisor designado.

Sobre los Centros de Danza y Movimiento

El programa Artes para la Paz ha demostrado un impacto significativo en el territorio nacional, a través de programas como los Centros de Danza y Movimiento que, en 2024, llegaron a 254 municipios de 27 departamentos, beneficiando directamente a 1.592 personas, indirectamente a 9.669 e impactando a 75.457 personas como público general.

Además de los CDM, Artes para la Paz se articula con siete universidades públicas: Universidad de Antioquia, Universidad del Atlántico, Universidad Industrial de Santander (UIS), Universidad del Cauca, Universidad de Caldas, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y Universidad Pedagógica Nacional (UPN) para fortalecer tanto el componente de educación formal como el de formación informal y comunitaria, beneficiando a más de 150 organizaciones.

En 2024 este programa también demostró que es posible transformar la educación desde lo sensible: 4.092 artistas formadores han sido capacitados con nuevos enfoques pedagógicos y cerca de 2.000 fueron contratados, desarrollando una formación artística con enfoque de vida y de paz que cataliza y garantiza el acceso a los derechos culturales de las comunidades beneficiarias.