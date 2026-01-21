El departamento del Atlántico es un territorio donde la alegría se palpa por sus 22 municipios, y eso quedó demostrado en la noche de este martes en Soledad, donde se cumplió el Ceremonial de la Muerte, un recorrido en el que pese a que la parca se paseó en todas las presentaciones posibles, fue la vida la gran triunfadora.

Este desfile que partió desde las 7:00 p.m. desde el Cuartelillo del barrio Hipódromo, sirve además como punto de partida de la Ruta de la Tradición departamental, liderada por la embajadora cultural del Atlántico, Stefanny Martínez Barceló.

Josefina Villarreal/Josefina Villarreal Los niños son los grandes protagonistas en el inicio del ceremonial de la Muerte 2026.

El desfile es encabezado por la reina del Carnaval de Soledad 2026, María Paula Amaya, y cuenta con la participación aproximada de 2.500 personas, entre danzantes, actores, adultos mayores y colectivos culturales. El cierre tendrá lugar en la plaza San Antonio de Padua, donde, sobre una tarima central, se escenificará el combate final entre la vida y la muerte. Tras el triunfo simbólico de la vida, la soberana declarará oficialmente abierto el Carnaval de Soledad 2026.

La apuesta inició con una entrada institucional de la Gobernación del Atlántico y la presencia de las reinas de los municipios del departamento.

Un público activo

Entre los asistentes se encuentra Selena Montero, quien le dijo a EL HERALDO que ya lleva varios años asistiendo al desfile porque le parece una propuesta diferente.

“Es muy organizado, se observan muy buenos disfraces, algo que destaco es la inclusión de los niños dentro del Ceremonial de la Muerte y pues básicamente lo que tiene que ver con lo espectacular del vestido, de todo lo que tiene que ver con la danza como tal. A medida que van pasando los años, van incluyendo aún más a los niños dentro del carnaval”.

Víctor Manuel Olivares, otro de los espectadores, destacó la organización. “Los niños han estado pasando constantemente, no hay baches, se siente mejor la organización, hay un semillero que realmente da gusto verlo. La parte de los niños se ve bastante compacta y tenemos niños de todas partes, incluso de Barranquilla y de Soledad. Yo creo que de pronto hay que invertir un poco más en el tema de vestuarios para hacerlo mucho más llamativo”.

Cristina Quintero, quien asistió con su combo, afirmó que ha asistido muchos años, porque vive por el sector y resaltó el orden de este año.

“Comparado con los años anteriores, debo decir que empezó puntual y eso es primordial, no hay mucho bache y eso también es muy bueno porque uno se programa para ver un buen evento”.

El director del Ceremonial de la Muerte, Fernando Ferrer, con 40 años de dedicación al estudio y la preservación de la cultura caribeña, ha sido una de las figuras más influyentes en la consolidación y difusión del Ceremonial de la Muerte, no solo en Soledad, sino en todo el departamento. Su trabajo constante ha permitido que esta tradición no solo sobreviva, sino que se fortalezca y mantenga su vigencia, atrayendo a nuevas generaciones a una manifestación cultural que representa la eterna lucha entre la vida y la muerte, el bien y el mal, elementos esenciales de la cosmovisión de los habitantes de Soledad y del Caribe colombiano.

“El Ceremonial de la Muerte de Soledad es un patrimonio cultural inmaterial de reconocimiento popular, un evento diferenciador frente a otros que se realizan en los municipios del Atlántico y del Caribe colombiano. Está incorporado al Carnaval de Soledad como el abrebocas de sus festividades y, desde el año 2018, forma parte de la Ruta de la Tradición cultural del departamento del Atlántico”, explicó Ferrer.

Agregó que el Ceremonial de la Muerte registra sus raíces en el Medievo europeo y en el sincretismo establecido por la Iglesia Católica en el continente americano, convirtiéndose la expresión de la muerte en un acompañante de la vida social. Esta manifestación ha transitado por diversas culturas del continente, desde la catrina de México hasta las tradiciones funerarias de Colombia, Perú y Bolivia. En el espíritu del latinoamericano, la muerte ha estado históricamente ligada a rituales, simbolismos y expresiones culturales que reflejan una particular atracción hacia los ritos fúnebres.

“Las raíces históricas del Ceremonial de la Muerte de Soledad se remontan, de acuerdo con Iglesias (2013), a las danzas de la muerte o danzas macabras, un género artístico que surgió a finales de la época medieval como emblema de lo efímero de la vida, en un contexto marcado por los continuos brotes de peste negra que convertían a la muerte en una presencia cotidiana. Estas danzas reflejan la ideología religiosa de la época, que, por un lado, recordaba que los placeres terrenales son pasajeros y, por otro, evocaba el carácter igualitario del poder de la muerte”.

Manifiesta Fernando Ferrer que las danzas de la muerte son manifestaciones artísticas protagonizadas por la Muerte, como personaje central, generalmente representada por un esqueleto, que inicia una danza arrastrando a diversos personajes que encarnan las diferentes clases sociales.