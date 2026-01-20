El periodismo, más allá de informar, también baila, canta y se disfraza en el Carnaval de Barranquilla. Bajo esa premisa se desarrollará el conversatorio ‘El periodismo como ícono del Carnaval de Barranquilla’, un espacio de reflexión que reafirma la vigencia de La Chiva Periodística, comparsa que celebra en este 2026 tres décadas de historia ininterrumpida dentro de la fiesta más importante de los barranquilleros.

El encuentro académico y cultural se realizará este miércoles 21 de enero, a partir de las 5:00 de la tarde, en el auditorio Nicolás Guillén de la Universidad Simón Bolívar (sede 3, carrera 59 No. 59-65), y reunirá a destacadas voces del periodismo, la educación y la gestión cultural.

El panel estará conformado por Diva Luz Acuña, fundadora de La Chiva Periodística y referente del periodismo carnavalero; el profesor Julio Adán Hernández, director del proceso educativo Voz Infantil–Hola Juventud; Ana María Osorio, directora de Carnaval de Barranquilla S.A.S., y Laurian Puerta, director del medio digital Zona Cero.

Cada uno aportará su mirada sobre el papel de los medios de comunicación en la preservación, difusión y resignificación del Carnaval como patrimonio cultural inmaterial.

Cortesía Conversatorio organizado por La Chiva Periodística.

La conversación será moderada por Martín Tapias, director Caribe de Caracol Noticias, quien guiará el diálogo en torno a los retos actuales del periodismo frente a la fiesta, el impacto de las nuevas plataformas digitales y la responsabilidad de contar el Carnaval desde la memoria, la identidad y la diversidad.

Como parte del evento, se realizará un reconocimiento especial al músico Joaquín Pérez Arzuza, por su invaluable aporte al folclor caribeño como compositor y cañamillero, figura clave en la transmisión de los sonidos tradicionales que acompañan el espíritu del Carnaval.

Asimismo, serán exaltados los Reyes del Carnaval de Barranquilla 2026 Michelle Char Fernández y Adolfo Maury Cabrera, por ser los soberanos de la edición del carnaval que coincide con la tercera década de fundación de la comparsa.

De esta manera, La Chiva Periodística reafirma que, a 30 años de su nacimiento, sigue más vigente que nunca, consolidándose como un símbolo donde el periodismo se convierte en comparsa, la noticia en tradición y la palabra en celebración. Una muestra de que contar el Carnaval también es una forma de vivirlo y defenderlo.