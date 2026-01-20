El Carnaval de Santa Lucía ya tiene una representante clara de su espíritu infantil. Se trata de María Anthonella Riquett Dede, una niña de ocho años que desde enero fue proclamada Reina Infantil del Carnaval 2026 y que, paso a paso, ha ido ocupando un lugar visible dentro de la agenda festiva del municipio.

La historia oficial comenzó el 15 de enero con la firma del decreto que la acreditó como soberana infantil. Un acto simbólico, pero clave, que marcó el inicio de un reinado pensado no solo como una figura decorativa, sino como un puente entre la tradición carnavalera y las nuevas generaciones. Cinco días después, este 20 de enero, María Anthonella abre las puertas de su palacio real para una fiesta junto a su comitiva, un encuentro donde el juego, la música y el baile marcaron el tono de lo que sería su participación en la temporada.

El momento central llega el 24 de enero, cuando la Plaza Municipal de Santa Lucía será escenario de la lectura del Bando y su coronación oficial. Allí, acompañada por su Rey Momo, la reina infantil asumirá públicamente el compromiso de representar a la niñez del municipio durante las celebraciones.

La agenda de la reina no se limita a Santa Lucía. El 8 de febrero está prevista su participación en el Desfile del Carnaval de los Niños en Barranquilla, un espacio que reúne a delegaciones infantiles de distintos municipios y que permite mostrar cómo cada territorio vive la fiesta desde edades tempranas.

El lunes de Carnaval, uno de los días más esperados de la temporada, la reina infantil saldrá en la tradicional Batalla de Flores. Allí, su presencia se suma a un evento que históricamente ha sido vitrina del colorido y la diversidad del Carnaval del Atlántico.

Para María Anthonella, el Carnaval no es un concepto abstracto. En sus palabras, representa cultura, felicidad y unión. Esa idea se refleja en cada aparición pública, donde su actitud transmite cercanía más que protocolo. Su mensaje resume bien el espíritu de su reinado: “Con María Anthonella, el Carnaval brilla y baila a otro nivel”.

