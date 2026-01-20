La ‘maison’ de Valentino en la plaza Mignanelli, junto a la icónica Plaza España de Roma, se convirtió este martes en un improvisado punto de homenaje y de muestras de pesar al que italianos de a pie y turistas acudieron para recordar al fallecido diseñador, cuya capilla ardiente se abrirá mañana.

Varios ramos de flores en honor a Valentino lucían a los pies de la escultura “I’ll Be Your Mirror”, una enorme máscara de bronce realizada con espejos ovalados perteneciente a la exposición “Venus”. En esta muestra, inaugurada un día antes de la muerte del diseñador, la artista portuguesa Joana Vasconcelos reinterpreta la inigualable alta costura del maestro italiano.

A escasos metros se encuentra la tienda de Valentino más grande del mundo, donde turistas y curiosos se asomaban hoy a los escaparates para contemplar las prendas expuestas.

Una de ellas, la romana Tatiana, afirmó a EFE que Valentino representa “una institución” y era “el rey de la moda”, en Roma en particular, por lo que están “muy apenados”.

“Es un ejemplo (…) Un orgullo italiano”, subrayó, al agregar que lo que distingue su legado del de otros grandes nombres de la moda es “la elegancia”.

Paola, otra de los tantos italianos que se han acercado a la plaza, dijo a EFE que la pérdida es “significativa” ya que “la moda italiana se asocia al nombre de Valentino, indudablemente”.

Y coincide con Tatiana en cuanto a las virtudes del diseñador: “Sin duda la elegancia y el saber distinguirse con un estilo único que hace que Italia se sienta orgullosa de formar parte de ello”.

Pero no solo se acercaron italianos. Theresa, turista australiana, compró su primer bolso Valentino ayer antes de que se anunciara la muerte del diseñador, porque “es un icono de Roma”.

Carlos Expósito/EFE ROMA, 20/01/2026.- Bandera de Italia a media asta en la maison de Valentino en la plaza Mignanelli, junto a la icónica Plaza España de Roma, que se convirtió este martes en un improvisado punto de homenaje y de muestras de pesar al que italianos de a pie y turistas acudieron para recordar al fallecido diseñador, cuya capilla ardiente se abrirá mañana. EFE/ Carlos Expósito

Llegó a su hotel, deshizo la maleta, desenvolvió lo que había comprado, y le llegó la noticia: “Lo leí, y sí, me quedé en shock”, recuerda.

“Estaba allí con el bolso Valentino pensando: ‘Oh wow, oh Dios mío, estaba destinado a ser así’”, añadió.

El carismático estilista, nacido en 1932 en Voghera, en la región de Lombardía, es considerado el último gran emperador de la alta costura y falleció este lunes en Roma, donde fundó su casa de moda y presentó su primera colección en 1959.

Valentino pronto se consolidó como uno de los grandes nombres de la alta costura italiana gracias a un estilo inconfundible basado en la elegancia atemporal, las líneas depuradas y el icónico “rojo Valentino”, que se convirtió en su sello distintivo y que vistió a casas reales, actrices y estrellas internacionales.

La capilla ardiente de Valentino se instalará en el PM23, centro cultural de la Fundación en Roma, los días miércoles 21 y jueves 22 de enero, mientras que el funeral se celebrará el viernes 23 de enero en la Basílica de Santa María degli Angeli e dei Martiri, a las 11:00 horas (10:00 GMT).

