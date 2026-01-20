A través de su equipo legal y de comunicaciones, el reconocido cantante de música popular Jessi Uribe rechazó de manera categórica “las afirmaciones, señalamientos y acusaciones” sobre una supuesta responsabilidad suya en la muerte de su colega Yeison Jimenez, registrada el pasado 10 de enero en un accidente aéreo en zona rural de Boyacá.

Orlando Amador

El intérprete de ‘Dulce Pecado’ se refiere a las imágenes que circulan en redes sociales y páginas web con fotos suyas y textos que señalan que él está “involucrado” en el siniestro que cobró la vida de ‘el Aventurero’.

“Dichas publicaciones realizadas a través de páginas web, canales en YouTube y redes sociales han tenido como fin aparente desinformar y generar daño reputacional y constituyen noticias falsas que incorporan señalamientos graves y completamente infundados, vulnerando el derecho fundamental de Jessi Uribe al buen nombre, la honra y la dignidad, así como causando afectaciones directas a su reputación personal, profesional y familiar”, dice el comunicado de la agencia que representa a Jessi Uribe.

Renglón seguido, el equipo legal y de comunicaciones rechazó la “difamación” que “utiliza” el fallecimiento de Yeison Jiménez como “herramienta para generar publicaciones virales y contenidos malintencionados”.

“Este tipo de acciones no solo ensucia injustamente su buen nombre, sino que además constituyen un atentado directo contra su memoria, su legado y el respeto debido a su familia”, agrega.

En ese sentido, informó que ya se encuentra activo un proceso de seguimiento y recopilación de evidencia digital, con acompañamiento y articulación de las autoridades competentes, incluyendo un proceso de verificación y rastreo con apoyo de la Policía Nacional - Policía Cibernética.

Por último, solicitó a los medios, creadores de contenido y usuarios en redes sociales abstenerse de replicar, comentar o amplificar este tipo de publicaciones, “ya que su circulación contribuye a fortalecer la desinformación y puede derivar en consecuencias legales para quienes las difundan como verdaderas, aun sin ser sus autores”.