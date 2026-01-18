A solo una semana del fallecimiento de Yeison Jiménez, el mundo de la música popular sigue de luto luego de la inesperada muerte del cantante cuando se disponía a volar hacia el municipio de Marinilla, en Antioquia. La aeronave en la que se desplazaría terminó por chocar contra el suelo e incinerarse segundos después del impacto.

En el accidente aéreo no solo murió el artista sino también otros cuatro integrantes de su equipo de trabajo y el piloto. Todos fallecieron de manera inmediata debido al fuerte choque y el posterior incendio que redujo a cenizas la aeronave que no logró alzar vuelo.

A pocos días de su muerte se ha conocido el que sería el último mensaje que envió a sus fanáticos, previo al fatídico desenlace. El mensaje fue enviado a través del canal de WhatsApp del intérprete de ‘Destino final’.

El canal se denomina “Jimenistas de corazón” y en él compartía fotografías de sus conciertos, mensajes de agradecimientos a sus seguidores y pensamientos manteniéndose así una estrecha cercanía con los fanáticos.

En su último mensaje, Jiménez agradeció a los asistentes de uno de sus últimos conciertos: “Todo por y para ustedes, los quiero mucho”.

Captura de pantalla

¿Cómo se repartirán las regalías generadas por Yeison Jiménez?

Una de las preguntas que han surgido tras la inesperada muerte del cantante Yeison Jiménez es la repartición de las regalías por las canciones registradas ante la Organización Sayco Acinpro (OSA), encargada de recaudar percepciones pecuniarias provenientes de la autorización para la comunicación pública de la música, así como el almacenamiento digital o fijación de las obras correspondiente al repertorio de los autores y compositores en Colombia.

Sobre esto, el programa de farándula La Red, del canal Caracol, habló con el gerente general de Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco), César Ahumada, quien se encargó de explicar lo que ocurre tras la muerte de un artista afiliado a la organización.

Ahumada dijo que el cantante caldense contaba con 72 obras registradas y era socio activo desde el año 2016. Para que las regalías puedan ser entregadas a sus herederos –en este caso sus familiares-, es necesario que se adelante un procesosucesoral, por vía judicial o ante una notaría.

“Una vez los herederos se ponen de acuerdo y el juez define los porcentajes que corresponden a cada uno, Sayco procede con la distribución de los recursos”, manifestó el gerente general de Sayco.

Así las cosas, del total recaudado en regalías, el 70 % se destina directamente a los herederos, mientras que un 10 % se dirige a beneficios sociales para todos los socios de Sayco y el resto, el 20 %, va a parar a gastos administrativos.