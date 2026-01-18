Una de las preguntas que han surgido tras la inesperada muerte del cantante Yeison Jiménez es la repartición de las regalías por las canciones registradas ante la Organización Sayco Acinpro (OSA), encargada de recaudar percepciones pecuniarias provenientes de la autorización para la comunicación pública de la música, así como el almacenamiento digital o fijación de las obras correspondiente al repertorio de los autores y compositores en Colombia.

Lea también: Productor de Yeison Jiménez contó que el cantante sentía que debía grabar ‘Destino final’ rápidamente

Sobre esto, el programa de farándula La Red, del canal Caracol, habló con el gerente general de Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco), César Ahumada, quien se encargó de explicar lo que ocurre tras la muerte de un artista afiliado a la organización.

Ahumada dijo que el cantante caldense contaba con 72 obras registradas y era socio activo desde el año 2016. Para que las regalías puedan ser entregadas a sus herederos –en este caso sus familiares-, es necesario que se adelante un proceso sucesoral, por vía judicial o ante una notaría.

cortesía

“Una vez los herederos se ponen de acuerdo y el juez define los porcentajes que corresponden a cada uno, Sayco procede con la distribución de los recursos”, manifestó el gerente general de Sayco.

Lea también: Intereses de cesantías 2026: valor, fechas de pago y cómo los reciben los trabajadores

Así las cosas, del total recaudado en regalías, el 70 % se destina directamente a los herederos, mientras que un 10 % se dirige a beneficios sociales para todos los socios de Sayco y el resto, el 20 %, va a parar a gastos administrativos.

Equipo de Yeison Jiménez sufrió millonario robo durante el homenaje al artista

El homenaje póstumo al cantante de música popular Yeison Jiménez, realizado el pasado miércoles 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá, ha estado envuelto en polémicas. El equipo del cantante denunció que fue victimas de robo, específicamente el hurto de un dispositivo técnico fundamental para la operación de conciertos.

Según informó la organización, el elemento sustraído corresponde al cerebro de las consolas CTi 1500, un componente altamente especializado encargado de controlar las entradas y salidas de los instrumentos, así como los sistemas de reproducción de audio en presentaciones en vivo.

Lea también: Ejército investiga enfrentamiento entre soldados del batallón de Malambo

Desde el entorno del artista señalaron que se trata de un dispositivo de difícil reemplazo y de alto valor técnico, por lo que su pérdida representa un golpe significativo para la logística de futuros eventos musicales.

Instagram /@yeison_jimenez

En el pronunciamiento, el equipo de Yeison Jiménez pidió apoyo a la ciudadanía para recuperar el equipo robado e hizo un llamado a reportar cualquier información que permita ubicar el dispositivo.

Para ello, habilitaron una línea de contacto directa con Edwin Fabián Rojas, al número 321 468 2219, quien está centralizando la recepción de datos relacionados con el caso.

Asimismo, confirmaron que la Policía Nacional ya asumió la investigación y que el presunto responsable estaría siendo identificado mediante la revisión de las cámaras de seguridad del Movistar Arena y sus alrededores.