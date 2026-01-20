Barranquilla tiene la bonita costumbre de mirar atrás y sonreír, de recordar la magia del Carnaval de antes. Pensar en esos tiempos despierta nostalgia, pero también orgullo por una fiesta que nació del pueblo y sigue latiendo en el folclor del Caribe.

Ese espíritu se sintió en la tarde de este martes en el Centro Cultural Comfamiliar, donde se realizó el Bando de Antaño, organizado por el Movimiento Cívico ‘Todos por Barranquilla’. Fue un encuentro para recordar cómo se celebraba el Carnaval cuando todo era más sencillo, pero igual de alegre.

Hasta los años ochenta, el Carnaval en Barranquilla comenzaba sin falta el 20 de enero. No importaba el día de la semana: martes, jueves o domingo, la fecha era sagrada. Esa costumbre no nació aquí, sino que llegó desde Cartagena, cuando los esclavizados eran liberados para gozar desde el 20 de enero hasta el 2 de febrero, día de la Virgen de la Candelaria.

Orlando Amador/Orlando Amador Katya González Ripoll (derecha), reina del Carnaval hace 50 años, recibió su reconocimiento.

Durante años, ese bando se celebró en distintos escenarios que hoy forman parte de la memoria urbana: el Paseo de Bolívar, la Plaza de la Aduana, la Plaza de San Nicolás, la calle Murillo. Incluso llegó a realizarse en el parqueadero de los buses de Transmetro.

En este evento de gran importancia cívica y cultural se efectuó en honor de los 25 años del reinado de Ilse Margarita Cuello Gieseken, reina en el año 2001 (bodas de plata), quien no pudo estar presente en el acto y su mención fue recibida por Édgar Erazo.

También se realiza un homenaje a los 50 años del de Katia González-Ripoll Rosales, reina en 1976 (bodas de oro). Fue la gestora de la Declaratoria del Carnaval de Barranquilla como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco en 2003, primera manifestación cultural colombiana declarada, mientras ejercía el cargo de Viceministra de cultura.

Desde que arribó al recinto vestida de garabato, mostró la alegría que siempre la ha caracterizado, bailó con toda la monarquía y se gozó cada instante como el día de su coronación en el Paseo Bolívar.

“Esto no es de 50 años, ni de 25, ni de 100. Esto es para toda la vida”. Así resume cómo se siente hoy, medio siglo después, uno de los protagonistas de una historia que sigue viva en el corazón del Carnaval de Barranquilla.

Orlando Amador/Orlando Amador El rey infantil Joshua Ortiz Melendrez, también fue objeto de homenaje.

Para ella, el paso del tiempo no ha debilitado la tradición. Al contrario, la ha reafirmado. “Eso es lo lindo del Carnaval, que las Miss Colombia y todas esas reinas pasan de moda, nosotros seguimos vigentes”.

Aunque viaja con frecuencia y reparte sus días entre distintos lugares, su vínculo con la ciudad sigue intacto. “Viajo mucho, vivo mucho, pero mi corazón siempre está acá”.

Sobre la importancia de este tipo de eventos que miran al pasado, dice: “Nunca tenemos que olvidar nuestras raíces, porque sin la memoria no tenemos patrimonio, no tenemos nada”.

Por eso celebra estos espacios que reviven la historia. “A mí me encantan estos eventos que te recuerdan lo que pasó. La gente joven que no lo vivió, lo rememora y lo sigue ejerciendo después. Eso es lo lindo de este tipo de eventos”.

Reina de los corazones cívicos

En medio del Bando de Antaño, Barranquilla volvió a rendir homenaje a quienes han entregado su vida a la fiesta desde el corazón y el compromiso. En esta ocasión, el reconocimiento como Reina de los Corazones Cívicos fue para Michell Char Fernández por sus valiosos servicios a la cultura barranquillera y por su trabajo constante en la preservación de las tradiciones populares.

Orlando Amador/Orlando Amador Michell Char fue declarada Reina de Corazones Cívicos.

“Qué orgullo estar al lado de esta monarquía tan especial que hemos vivido muchos momentos juntos, también me han acompañado en días muy felices para mí”.

Michell no dejó pasar la oportunidad para agradecer el apoyo recibido en las últimas semanas. “Les quiero agradecer a todos los que han estado ahí, estas últimas semanas que los he visto mucho más involucrados con toda mi agenda, y de verdad lo agradezco”.

También se les entregó mención de honor a los reyes del Carnaval de los Niños 2026 Sharon Acosta y Joshua Ortiz.

A su vez, se hizo un reconocimiento especial a la corte real de la reina Michelle y al grupo de personas que realizó las extensas y magníficas investigaciones que se llevaron a la UNESCO y que permitieron que nuestro carnaval fuese declarado obra maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad: Lola Salcedo (q.e.p.d.), Diana Acosta Miranda, Harold Ballesteros, Livingston Crawford, Cristian Pacheco y Adela de Castro.