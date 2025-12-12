Es diciembre, por eso los fines de semana toman un aire mucho más festivo. Nadie se quiere quedar en casa, todos quieren vivir la magia de esta temporada, es por eso que EL HERALDO le trae su ya tradicional agenda cultural para que se programe y disfrute de las actividades que se realizarán en la ciudad y el departamento durante estos tres días.

Uno de los grandes planes se vivirá hoy a partir de las cinco de la tarde en la Plaza de La Paz, donde en una gran tarima se presentará ‘¿Y qué harías tú?’, obra de la Fundación ACHE que combina música, danza y teatro, la cual cuenta con el respaldo de la Gobernación del Atlántico.

Son 70 jóvenes los que protagonizan este evento que tendrá una duración de 1 hora y 20 minutos, en los que se visibilizan, con base en experiencias propias, temas de salud mental, como la depresión, el bullying, la ansiedad, las tendencias suicidas, entre otras.

Orlando Amador La obra ‘¿Y qué harías tú?’ será presentada este viernes.

En su diálogo con EL HERALDO el director ejecutivo de la fundación, Harry Perea Mercado y su esposa Deyanira Delgado, quienes llevan 10 años de casados, explicaron que la idea de crear la fundación surgió luego de que su hijo Mateo, de 8 años, fuera víctima de bullying. Hoy luego de siete años, cuentan con 90 personas, de las cuales 70 formarán parte del show, se trata de niños, niñas, adolescentes en situación de vulnerabilidad desde los 9 hasta los 18 años.

“Estamos muy orgulloso de presentar a toda la comunidad barranquillera y del departamento esta fabulosa obra de teatro, la cual es considerada como la obra de teatro musical más grande que se haya visto en Colombia. Estamos hablando de más de 70 jóvenes artistas cantando, actuando y bailando acerca de un tema que los afecta a ellos mismos, el bullying y los efectos devastadores que tiene esta problemática en la salud mental de los niños, jóvenes y adolescentes”, explicó Harry Perea.

Se interpretarán seis canciones que hacen parte de un álbum musical que ha sido diseñado exclusivamente y de forma inédita para la obra. Cada canción recrea una escena y tiene un mensaje que invita a reflexionar.

En esta fiesta de la salud mental como ha sido denominada, habrá artistas invitados. Deyanira Delgado indicó que este sueño empezó hace más de siete años con un proyecto musical. “Quisimos imprimir un sello transformador en el arte y en la música. Harry arrancó como artista de champeta y en esa faceta conocimos muchísimo talento local a los que ahora les hemos dado oportunidades”.

A comer pescado

Este sábado y domingo, La Ruta 23 de la Gobernación llega a Sabanagrande, donde se celebrará la quinta versión del Festival del Pescado en el Malecón del Puerto del Río de este municipio ubicado en la zona oriental del departamento.

Cortesía La quinta edición del Festival del Pescado se vive este fin de semana en Sabanagrande.

La primera gestora social de Sabanagrande, Tatiana Berdejo, extendió una invitación a propios y visitantes: “Podrán disfrutar de los platos más representativos de la gastronomía caribeña, como sancocho de bocachico, mojarra frita o sudada, bagre en salsa o en sancocho, acompañados de arroz de coco, yuca y ensalada”, anotó.

Agregó que, además de esta oferta gastronómica, el festival contará con muestras artesanales, presentaciones folclóricas, grupos de baile y danza.

La GammerCon y más

Este domingo el Pabellón de Cristal del Malecón del Río será el epicentro del entretenimiento digital con la GamerCon, uno de los eventos más grandes de la cultura Gaming en la costa Caribe. Habrá torneos de élite en juegos como FIFA 25, Super Smash Bros., Valorant y Counter-Strike 2.

Además habrá zonas de juegos gratuitos. La entrada al evento es libre.

Otra de las propuestas que se cumplirá desde este viernes hasta el domingo es CREARTEFEST, la feria dirigida por su CEO Valeria Torres, será en el Club Italiano, con una edición inspirada en la magia y el espíritu de la temporada. Serán tres días de experiencia navideña, diseño, creatividad y entretenimiento pensados para toda la familia.

Cortesía CreArtefest presenta su edición navideña.

Más de 100 marcas locales y nacionales, cuidadosamente seleccionadas ofrecerán una vitrina diversa y actual: moda, accesorios, calzado, joyería, hogar, arte, decoración, gastronomía y mucho más. Una oportunidad ideal para apoyar el talento emprendedor y descubrir propuestas únicas justo en la temporada de compras navideñas. Además, la feria contará con música en vivo para ambientar cada jornada, charlas y talleres creativos para todas las edades, experiencias gastronómicas, un montaje completamente navideño, cálido, visual y lleno de detalles que harán de cada recorrido un momento especial.

Cortesía Primo Rojas es uno de los cuenteros más destacados del país.

En la Fábrica de Cultura este viernes a las 6:30 p. m. se presenta el destacado cuentero Primo Rojas, uno de los narradores escénicos más brillantes y reconocidos de Colombia y Latinoamérica.