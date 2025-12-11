Entre el 27 de marzo y el 5 de abril de 2026, Colombia y su capital, Bogotá, se convertirán de nuevo en un escenario infinito gracias al FIAV Bogotá – Festival Internacional de Artes Vivas.

Lea ‘Supergirl’ estrena tráiler: todo sobre la nueva película de DC

En teatros, plazas y parques se desplegará de nuevo este encuentro único que celebra las expresiones de teatro, música, danza, performance, circo, clown, teatro gestual y narración oral.

Este miércoles 10 de diciembre, con una emotiva intervención artística en la plazoleta del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella en la que participaron tamboreras, bailarines, actores y el Coro Nacional de Colombia, se lanzó la segunda edición del FIAV Bogotá.

El Festival es un proyecto del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, y sus entidades adscritas, y la Cámara de Comercio de Bogotá. El FIAV Bogotá tiene además a Cocrea como aliado.

En la edición de 2026, la Comunidad de Madrid será la región internacional invitada de honor y el Caribe colombiano, la región nacional invitada de honor. En el lanzamiento también se reveló un primer grupo de diez obras internacionales que llegarán de países como España, Canadá, China, Argentina y Rusia.

Aquí Está servido el Festival del Perro Caliente 2025

En cuanto a la participación colombiana, se presentarán 41 obras distritales, de las cuales 38 se seleccionarán a través de una invitación pública, que cerró el pasado 2 de diciembre, y 30 espectáculos nacionales, que se elegirán a través de una convocatoria que estará abierta hasta el 15 de diciembre.

“El FIAV Bogotá es una celebración de la Colombia que crea, que se expresa. En esta segunda edición, el Caribe será nuestra región invitada, protagonista de un reencuentro entre territorios, entre nuestros ritmos ancestrales y las historias que han forjado nuestra diversidad. Esta es una invitación para que nuestras obras viajen, circulen y sigamos demostrando la fuerza creativa de nuestro país. Es la oportunidad de mirarnos a los ojos y reconocernos en el otro, en lo otro, porque el FIAV Bogotá es de todos y para todos. Nos encontraremos en las calles, en las plazas y en los teatros. Allí estaremos, juntos, celebrando lo que somos”, aseguró Yannai Kadamani Fonrodona, Ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes.

“El FIAV Bogotá reafirma a la ciudad como escenario de grandes eventos de talla mundial y como plataforma para el encuentro entre creadores del mundo y el extraordinario talento local. La selección de 38 compañías distritales, que hacen parte de la programación oficial, demuestra la vitalidad, calidad y diversidad de nuestra escena. Este Festival es la prueba de que, cuando unimos esfuerzos entre el Gobierno nacional, el Distrito y el sector privado, impulsamos proyectos que transforman la vida de la gente y proyectan a Bogotá y a Colombia en el mapa global de las artes vivas”’, dijo, por su parte, Santiago Trujillo, Secretario de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá.

Además La magia navideña llega a Barranquilla con la décima edición de la Feria PetLovers

A su vez, Ovidio Claros Polanco, Presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá afirmó que “reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de las artes vivas como motor de desarrollo cultural y económico para Bogotá, Cundinamarca y Colombia. La edición 2026 del Festival Internacional de Artes Vivas es una oportunidad para visibilizar el talento de nuestra región, dinamizar las economías creativas y populares,atraer turismo cultural y consolidar a Bogotá Región como referente latinoamericano en creación, circulación y conexión del sector artístico. Junto a las instituciones aliadas seguiremos impulsando un ecosistema creativo que genere oportunidades para los artistas y bienestar para la región”.

Entre las obras internacionales sobresalen cuatro producciones de sala de la región internacional invitada de honor: ‘Numancia’, nueva versión del clásico de Miguel de Cervantes producida por los Teatros del Canal y adaptada y dirigida por José Luis Alonso de Santos; ‘Viaje al amor brujo’, del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, que rinde homenaje al célebre compositor Manuel de Falla y se presentará en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo; ‘Caperucita en Manhattan’, una producción del Teatro de la Abadía que adapta la novela de Carmen Martín Gaite, bajo la dirección de Lucía Miranda, y ‘Casting Lear’, coproducción entre Andrea Jiménez y el Teatro La Abadía. Esta última una versión-simulacro de ‘Rey Lear’ de William Shakespeare en la que Andrea Jiménez dirige en directo a un actor distinto cada noche en el rol de Lear.

Desde Canadá y China llegarán propuestas de dos grandes referentes de la danza contemporánea mundial: Marie Chouinard y Tao Ye. La Compagnie Marie Chouinard presentará dos de sus trabajos más reconocidos: ‘24 preludios de Chopin’, inspirada en las composiciones para piano del célebre compositor polaco, y ‘Henri Michaux: Movimientos’, en la que los dibujos del poeta y pintor belga Henri Michaux se traducen en danza.

También ¿Cuánto omega-3 debe consumir al día para disminuir grasa acumulada y revertir el hígado graso?

De Tao Ye, cofundador de la compañía Tao Dance Theater, se presentarán dos piezas de su ‘Serie numérica’, en la que, a través de experimentos minimalistas, explora el cuerpo humano como elemento visual desprovisto de narración o de representación.

Este primer grupo de obras internacionales incluye la obra ‘Muerte ordinaria’, del Teatro de las Naciones de Rusia. Esta adaptación de la novela corta ‘La muerte de Iván Ilich’, del legendario escritor ruso León Tolstoi, es dirigida por Valery Fokin y protagonizada por Evgeny Mironov.

Latinoamérica está representada por la producción argentina ‘Baco polaco’, del Teatro San Martín de Buenos Aires y escrita y dirigida por Mauricio Kartún. Según el dramaturgo y director argentino, esta pieza es un pastiche de ‘Las bacantes’, tragedia del griego Eurípides.

En cuanto a la programación en espacios abiertos, ya están confirmados dos espectáculos de gran formato del grupo español Zenit Aerial Ballet, ‘Aria’ y ‘Nexus’.

Más Pon tú el limón que el pescado está en Sabanagrande este fin de semana

Como antesala al anuncio total de toda su programación, que incluirá más de cien obras, el FIAV Bogotá también lanzó el plan especial de abonos ‘Pioneros FIAV’, que está compuesto por cuatro opciones y que ofrecerá beneficios especiales para quienes deseen adquirir sus entradas anticipadamente. Los niveles se pueden consultar en la página web del Festival: www.fiavbogota.com/.

Al igual que en su primera edición, el Festival tendrá presentaciones gratuitas que llegarán a diversos lugares de la ciudad, como plazas principales, parques y otros espacios públicos.

Una de las principales novedades de esta edición será una propuesta de descentralización, gracias a la que se llevarán tres producciones internacionales a tres regiones de Colombia.

Además, la programación nacional también incluirá, entre otros, los estrenos de la Beca de la Ley de Espectáculos Públicos de Bogotá, el estreno de un homenaje a la gestora, bailarina, escultora y maestra Delia Zapata Olivella, producido por el Centro Nacional de las Artes, y un homenaje al Teatro La Candelaria, que en 2026 cumple 60 años.

La programación artística se complementará con la agenda académica y el Mercado FIAV Bogotá, una plataforma de proyección que generará encuentros entre programadores internacionales y nacionales y artistas colombianos para promocionar las obras, buscar oportunidades de circulación, crear conexiones, redes y otras posibilidades de negocios.

Lea Karol G lanza el especial ‘La PremiEre’ en su canal de Youtube

El FIAV Bogotá se proyecta de esta manera como el gran festival de las artes vivas de Colombia y Latinoamérica, gracias a una programación que incluye propuestas diferenciales, estrenos, obras escogidas a través de convocatorias y una destacada selección de propuestas para el público familiar.