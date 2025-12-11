DC Studios le sigue apostando a sus héroes. Luego de lo que fue el estreno de Superman, donde vimos la primera aparición de Supergirl, este jueves se reveló el primer tráiler de la cinta que llegará a cines de todo el mundo en junio, de la mano de Warner Bros. Pictures.

La película está protagonizada por Milly Alcock en el doble papel de Supergirl / Kara Zor-El y dirigida por Craig Gillespie, a partir de un guión de Ana Nogueira.

Cuando un enemigo inesperado y despiadado golpea demasiado cerca, Kara Zor-El, también conocida como Supergirl, se ve obligada a unir fuerzas con un acompañante improbable en un épico viaje interestelar de venganza y justicia.

Alcock comparte elenco con Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham y Jason Momoa.

La película es producida por los co-directores de DC Studios, Peter Safran y James Gunn, y está basada en personajes de DC. Supergirl se basa en los personajes creados por Jerry Siegel y Joe Shuster.

La producción ejecutiva está a cargo de Nigel Gostelow, Chantal Nong Vo y Lars P. Winther. Detrás de cámara, Gillespie trabaja junto al director de fotografía Rob Hardy, el diseñador de producción Neil Lamont, la editora Tatiana S. Riegel, la diseñadora de vestuario Anna B. Sheppard, el supervisor de efectos visuales Geoffrey Baumann y el compositor Ramin Djawadi.

DC Studios presenta una producción de Troll Court Entertainment y The Safran Company, una película de Craig Gillespie, “Supergirl”, que llegará a los cines y en IMAX® de Latinoamérica a partir del 25 de junio de 2026, distribuida por Warner Bros. Pictures.

