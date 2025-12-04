El Teatro Santa Marta se alista para llenarse de música y esperanza este viernes 5 de diciembre, a las 6:00 p. m. Más de 170 niños y jóvenes subirán al escenario para mostrar cómo la música puede cambiar vidas y abrir caminos donde antes no los había.

El concierto, llamado ‘Del olvido nace la perla, el legado vive’s’, reúne a varios grupos musicales que han crecido de la mano de Children International Colombia. Participarán la Orquesta Sinfónica de Santa Marta, el coro infantil, los niños de la Orquesta de Papel, que tocan con instrumentos hechos por ellos mismos, y la Orquesta de Vientos de Barranquilla.

En total, serán 74 jóvenes de la sinfónica, 22 niños del coro, 16 del programa de Papel y 62 músicos barranquilleros, unidos para compartir una misma pasión: hacer música.

Cortesía

La presentación será posible gracias al trabajo conjunto con la Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta, el Teatro Santa Marta y la Alcaldía. Pero más allá de esas alianzas, lo que se verá esa noche es el esfuerzo de familias que acompañan a sus hijos y la alegría de los niños que encuentran en la música una forma de expresarse y de soñar con un futuro diferente.

El repertorio hará un recorrido por sonidos clásicos y ritmos tradicionales del Caribe. También habrá un homenaje especial a Santa Marta y al legado cultural que artistas como Carlos Vives han dejado en la ciudad. Cada canción mostrará cómo la música enseña disciplina, trabajo en equipo y confianza.

Cortesía

Children International trabaja con más de 1.200 niños y jóvenes en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, acompañándolos desde los 2 hasta los 21 años en procesos musicales y sociales que buscan fortalecer sus habilidades y su bienestar.