Por estos días el barrio Las Flores tiene un olor que es mucho más fuerte del que brota de los peces que extraen sus moradores del río, del mar y de la Ciénaga de Mallorquín.

Se trata de aquellos que emanan de los frascos de vinilos y aerosoles con los que un grupo liderado por 10 artistas locales, nacionales e internacionales, le dan vida a los murales que se pintan en la novena edición del Festival Internacional de Arte Urbano Killart, que organiza la Alianza Francesa de Barranquilla.

Este barrio es uno de los más concurridos durante el último año, debido a que le da la bienvenida a los turistas que ingresan a las playas de Puerto Mocho.

La francesa Coline Raposa quien hace cinco años es artista profesional, desempeñándose especialmente en dibujos sobre papel y acuarela, por primera vez participa en Killart para aportar lo mejor de su talento.

Ella trabaja con gran disciplina en un mural ubicado en la carrera 86 No. 109A-01. El fondo es negro y se resalta la grandeza de la fauna local, en especial las aves, un mapache y el emblemático cangrejo azul. También las cometas utilizadas para la pesca en el mar, una mujer acostada en una hamaca, un niño que lleva en la camisa el escudo del Junior bordado y un hombre que posa con cuatro pescados listos para la venta.

“Llegué tres semanas antes del inicio del festival y fue para desarrollar lazos con los habitantes del barrio, hacer trabajo comunitario para que ellos se involucren en el festival. Dicté un taller este lunes y con base en eso también estamos elaborando también un mural colectivo”, explica Raposa.

La artista francesa que ha realizado varias exposiciones en República Dominicana, México, Bogotá y recientemente en París, lleva una década viviendo en Latinoamérica por lo que su español es muy fluido.

El segundo mural que pinta Colin en compañía de jóvenes del sector, está ubicado en la calle 106 No. 83 (vía de acceso a Puerto Mocho) y en este se destaca la palabra “Pesca”. “Es la esencia del barrio, mucho viven de esta actividad. La verdad estoy muy feliz con el resultado porque los habitantes al principio veían el boceto y no entendían y quizás había algo de resistencia, pero hoy abrazan el mural porque refleja su esencia”, agregó la francesa.

”Nos da un nuevo aire”

Para Roque Miranda, habitante del sector, este festival le da un nuevo aire al barrio. “Significa remodelación, esto nunca se había visto aquí. En el mural que está pintando esta artista francesa se observa mucho mangle que era algo que anteriormente se veía aquí y también muchos animales, así que esto es una tremenda añoranza”.

Por su parte Ricardo Nicanor un joven artista residente del barrio, quien se sumó al mural colectivo liderado por Colin, se mostró dichoso por poder aportar al embellecimiento del lugar donde nació.

“El simbolismo de este mural es algo cotidiano, algo que hace parte de la esencia del barrio y de la vida de las personas que es la pesca. Los colores y la elección del contenido es la fauna y la flora de aquí como por ejemplo la flor de la taruya que es muy hermosa, por eso la plasmamos aquí para que permanezca en la memoria de todos. Participar en el mural para mí es importante no solo porque me enriquece en el mundo del arte, sino porque también le da vida y color a mi barrio que ha tomado nueva vida por Puerto Mocho. La invitación a la comunidad para que proteja estos 10 murales que nos reflejan como barrio”.

Trazos bien pensados

Sary Hernández es una de las cuotas locales del evento, esta egresada de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Atlántico, participa por primera vez en Killart.

Su intervención tiene que ver con los elementos de la rutina diaria de los pescadores de Las Flores. “Muestro el valor justamente de esos elementos que usan para sus faenas, la aguja, la navaja, unos anzuelos, un trasmayo y su nylon”, detalla.

A Sary le encanta pintar sola y pese a que el festival le ofreció un asistente, ella prefiere que el mural se que está ubicado en la calle 106 No. 83, quede solo con sus brochazos, esos que empezó a dar el pasado martes y que culminarán este 7 de diciembre. “Anhelaba hace mucho tiempo estar en esta convocatoria que es muy importante en el Caribe, puesto que vienen artistas de Francia y bueno el tema de la variedad de los estilos es muy enriquecedora”.