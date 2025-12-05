Beéle, el artista barranquillero que hoy representa la nueva ola del afrobeat colombiano, unió fuerzas con Ozuna, uno de los nombres más fuertes del reguetón puertorriqueño, para lanzar un álbum colaborativo titulado Stendhal, cargado de ritmos playeros, melodías frescas y sonidos urbanos.

El álbum salió a la luz este 5 de diciembre, luego de que ambos presentaran un adelanto de Enemigos en Spotify y durante el concierto de Ozuna en el Movistar Arena de Bogotá.

La canción incluye una nueva versión de Los Infieles, el éxito de bachata que Romeo Santos y Aventura lanzaron en 2006 y que marcó a toda una generación. Para Beéle, esta reinterpretación es especial: “este es un tema que siente el alma. Logramos una mezcla de melodía y sentimiento que conecta desde la primera línea”, aseguró.

Ovy on the Drums, productor del proyecto, explicó que desde el inicio buscaron crear un sonido que uniera tradición y modernidad. “La idea fue crear algo fresco, con raíces, pero con un sonido global. Cuando los tres nos unimos, la vibra fue inmediata”.

Enemigos se convierte en la base de Stendhal, el concepto que agrupa todo el álbum. Este proyecto quiere redefinir la mezcla entre la música urbana, la sensibilidad melódica del afrobeats y los ritmos caribeños.

Además, retoma elementos de una de las obras más influyentes del sonido latino moderno, pero adaptados a una propuesta actual y abierta a nuevas exploraciones musicales.

Ozuna, una de las voces latinas más escuchadas en el mundo, contó que la canción nació desde una emoción profunda. “Queríamos contar una historia que llegue al corazón, y trabajar con Beéle y Ovy hizo que todo fluyera de una manera natural”.

El lanzamiento llega en un año espectacular para Beéle. En 2025 se convirtió en el tercer colombiano más escuchado en Spotify y logró llenar ocho Movistar Arena, todos con boletería agotada.