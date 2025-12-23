A pocos días de la Navidad, los villancicos vuelven a tomar protagonismo en hogares, reuniones familiares y celebraciones decembrinas. Estas canciones tradicionales son un elemento infaltable durante la temporada, especialmente en el desarrollo de la Novena de Navidad, que este año se celebra del 16 al 24 de diciembre, culminando en la Nochebuena.

Por eso, contar con una lista de reproducción bien organizada se ha convertido en una tarea clave para quienes se encargan de ambientar los encuentros navideños. Hoy en día, plataformas digitales como Spotify, YouTube, Apple Music, Deezer y Amazon Music ofrecen múltiples opciones para reunir los villancicos más populares.

Dependiendo del tipo de suscripción (gratuita o premium) los usuarios pueden acceder a beneficios como evitar anuncios, descargar canciones para escucharlas sin conexión o personalizar mejor sus playlists.

¿Cómo crear una playlist de villancicos?

Estas son algunas recomendaciones prácticas para armar su lista navideña en las principales plataformas de música:

Spotify

Ingrese a la aplicación y diríjase a la sección ‘Tu biblioteca’.

Pulse el ícono ‘+’ ubicado en la parte superior.

Asigne un nombre a la playlist y seleccione Crear.

Busque los villancicos de su preferencia y agréguelos a la lista.

YouTube

Acceda a su cuenta e inicie sesión.

Busque videos de villancicos

Presione la opción Guardar.

Elija Crear lista de reproducción, defina un nombre y el nivel de privacidad.

Añada más videos utilizando nuevamente la opción Guardar.

Apple Music

Ingrese a la sección Biblioteca y seleccione Playlists.

Haga clic en Nueva playlist.

Escriba el nombre, agregue una descripción si lo desea y seleccione una portada.

Busque los villancicos en el catálogo y añádalos con la opción Agregar o el ícono ‘+’.

Con estas herramientas, armar una playlist navideña resulta sencillo y práctico, permitiendo que la música tradicional acompañe cada momento especial de la temporada decembrina.