El sorteo del Paisita Noche del lunes 22 de diciembre de 2025 se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de que se anunciara como número ganador el 1957, acompañado del animal Perro.

Esto porque el número coincide con el año de nacimiento de Diomedes Díaz, cuya figura sigue muy presente en la cultura popular y coincidió en una fecha simbólica para los seguidores del cantante, pues el 22 de diciembre se conmemoraron 12 años de su fallecimiento, ocurrido en 2013.

“El Cacique nunca falla”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios que estaban contentos que siempre sale un número de la suerte del cantante de vallenato en fechas especiales.

Además, según los reportes, el 1957 también apareció como número ganador en el sorteo Suertudo.

El número 1957 salió ganador en la Lotería de Colombia y las redes explotaron.

Coincide con el año de nacimiento de Diomedes Díaz y además, hoy se cumplen 12 años de su partida. Paisita de noche ! pic.twitter.com/OxmyyUOhIn — Zulia Vallenata (@Zulia_Vallenata) December 23, 2025

Joaco Guillén se pronunció tras el sorteo

Entre las reacciones destacadas estuvo la de Joaco Guillén, exmánager y amigo cercano del artista vallenato, quien celebró públicamente el resultado a través de redes sociales. Su mensaje, breve pero contundente: “El Cacique no falla”.