Miss Jamaica 2025, Gabrielle Henry, reapareció públicamente tras el accidente que sufrió durante una pasarela del certamen, un episodio que mantuvo en vilo a seguidores, familiares y a la organización del concurso internacional.

La caída ocurrió en plena etapa preliminar, cuando la joven modelo perdió el equilibrio sobre el escenario y se desplomó ante la mirada atónita del público.

El golpe obligó a su retiro inmediato y a su traslado de urgencia a un hospital en Tailandia, donde permaneció varios días en cuidados intensivos. Posteriormente se confirmó que había presentado una hemorragia cerebral, diagnóstico que encendió las alertas sobre su estado de salud.

Semanas después, comenzaron a circular imágenes de su regreso a Jamaica. En ellas se le vio en silla de ruedas, acompañada por su madre y por integrantes del equipo de Miss Universo, quienes la respaldaron durante todo el proceso de retorno.

Su llegada al país fue recibida con muestras de afecto y mensajes de aliento, reflejo del apoyo que ha despertado entre sus compatriotas.

Tras varias semanas alejadas del ojo público, Gabrielle Henry, rompió el silencio y compartió un mensaje de gratitud y reflexión.

Desde Jamaica, ya de regreso en casa, la joven reina de belleza expresó el alivio de volver a su país y sentirse rodeada del apoyo de los suyos. “En un momento que exige quietud y sanación, estoy agradecida de estar en Jamaica y sentir la fuerza familiar de Jamaica que me rodea”.

Henry agradeció de manera especial las oraciones y mensajes de apoyo que recibió tras el accidente, así como la compañía de quienes estuvieron a su lado en los momentos más difíciles.

En su mensaje también tuvo palabras de reconocimiento para los equipos médicos que la atendieron en Tailandia y para quienes facilitaron su regreso al país.

“Estoy profundamente agradecida con los equipos médicos que me atendieron en Tailandia, con el equipo que me acompañó a casa y con el personal del aeropuerto”, señaló, mencionando además el apoyo recibido por parte de funcionarios aeroportuarios y miembros de la Policía de Jamaica, quienes ayudaron a hacer menos estresante el viaje.

La Miss Jamaica también destacó el respaldo del equipo de Miss Universo Jamaica y de la Junta de Turismo de Jamaica, que organizaron su recibimiento a su llegada al país.