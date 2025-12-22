El creador de contenido Yeferson Cossio apareció este lunes a través de un video publicado en su cuenta de Instagram para contarle a sus seguidores que lleva dos días hospitalizado por un grave problema de salud.

Ya el pasado fin de semana su hermana Cintia Cossio y su novia Carolina Gómez habían contado en redes sociales que el influencer estaba atravesando por una complicada situación de salud, sin dar detalles de lo que había ocurrido.

Yeferson Cossio.

¿Qué le pasó a Yeferson Cossio?

En medio de la preocupación de sus seguidores, Yeferson Cossio decidió aparecer en su cuenta de Instagram para dar a conocer su estado y pedir que le deseen pronta y una recuperación satisfactoria.

En el video se ve a Yeferson Cossio acostado en la camilla de una clínica, acompañado por su novia y su hermana Cintia. Con voz cansada reveló que tuvo que ser hospitalizado de urgencia tras presentar fallas en el corazón.

“Casi me muero porque me falló el corazón. Acá está Cintia, todos están afuera. Cintia está enojada, ella dice que fue mi culpa. Ya en media horita me van a hacer una cosa en el corazón, me van a hacer como una cirugía chiquita en el corazón y todo bien”, dijo el creador de contenido en el video.

No entregó detalles sobre el diagnóstico médico ni las causas del problema de salud. Lo que sí reveló es que amerita una intervención quirúrgica que será realizada este lunes.

“Llevo dos días en el hospital, tengo fallas en el corazón. Ya voy a entrar a una pequeña intervención en el corazón, mándenme sus bendiciones”, escribió en la publicación.

En los comentarios, sus seguidores le dejaron mensajes de apoyo: "Mejórate parcero, en manos de Dios y de los médicos todo saldrá bien", “Que sea Dios por medio de los médicos realizando la cirugía”, “Mucha fuerza y bendiciones”, “Todo saldrá bien”, “Tú puedes con todo, siempre lo has demostrado, con esto vas a poder también”.