Bogotá será escenario del primer concierto de Julión Álvarez en Colombia. El artista mexicano y su Norteño Banda anunciaron oficialmente su debut en el país con una presentación programada para el viernes 17 de abril de 2026 en el Coliseo MedPlus, uno de los recintos de mayor capacidad para espectáculos en la capital.

La confirmación del evento marca la llegada de una de las figuras más reconocidas del regional mexicano a un territorio donde, pese a la circulación constante de su música, nunca había ofrecido un concierto en vivo. El anuncio ha generado expectativa entre seguidores del género, que durante años han manifestado interés por verlo en escenarios colombianos.

Aunque Julión Álvarez ha desarrollado una agenda internacional activa, Colombia no había formado parte de sus giras. Su música, sin embargo, ha tenido presencia sostenida en emisoras especializadas, plataformas de streaming y repertorios de fiestas y eventos privados, lo que convirtió su ausencia en una de las más comentadas por seguidores del regional mexicano en el país.

El concierto en Bogotá se convierte así en un punto de entrada formal al mercado colombiano, dentro de una agenda que históricamente ha priorizado México y Estados Unidos como principales plazas.

¿Quién es Julión Álvarez?

Con más de 18 años de trayectoria junto a su Norteño Banda, Julión Álvarez ha construido una carrera centrada en la música banda y norteña, con presentaciones frecuentes en recintos de gran formato. En Estados Unidos, su gira 42/18 Tour incluyó múltiples fechas en estadios y arenas, entre ellas el SoFi Stadium de California, donde logró llenar el escenario en presentaciones consecutivas.

Estos resultados en taquilla lo han posicionado como uno de los artistas con mayor capacidad de convocatoria dentro del regional mexicano, un género que en los últimos años ha ampliado su alcance fuera de México.

En 2025, Julión Álvarez recibió el Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum de Música Banda por 42 18. El título del disco hace referencia a los 42 años de edad del cantante y a sus 18 años de carrera artística, y fue uno de los lanzamientos más destacados del género durante ese año.

El reconocimiento consolidó su presencia en la industria y coincidió con una etapa de alta actividad en conciertos y giras internacionales, contexto en el que se inscribe ahora su llegada a Colombia.

El repertorio que llegará a Bogotá

El concierto de Julión Álvarez en Bogotá incluirá un recorrido por canciones que han marcado distintas etapas de su carrera.

Temas como Rey sin reina, Cero empatía, Vibra perfecta, Regalo de Dios, Te hubieras ido antes y Mi mayor anhelo hacen parte del repertorio más reconocido por su público y suelen ocupar un lugar central en sus presentaciones en vivo.

Venta de boletería y detalles del evento

La venta de boletería para el concierto de Julión Álvarez en Colombia comenzará el jueves 18 de diciembre a las 9:00 a. m. a través del portal www.TaquillaLive.com. La organización informó que habrá una etapa con precios especiales vigente hasta el 5 de febrero de 2026 o hasta agotar existencias.

El espectáculo contará con producción técnica de gran formato, sonido profesional y un montaje diseñado para eventos masivos. El Coliseo MedPlus, ubicado a las afueras de Bogotá, ha sido sede de conciertos internacionales y se ha consolidado como uno de los principales escenarios para presentaciones de gran escala en la ciudad.