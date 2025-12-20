El 2025 terminó por consolidar a J Balvin como una de las figuras más influyentes del momento.

Tras una gira que lo llevó a llenar estadios y a convertirse en uno de los artistas más comentados del año, el cantante paisa hace un balance positivo de una etapa que describe como la más “plena de su carrera”.

Con presentaciones memorables en ciudades como Medellín y Bogotá, el intérprete de Ginza cerró el año con espectáculos que destacaron no solo por su despliegue técnico y visual, sino por la magnitud de los artistas invitados que lo acompañaron en tarima. Ahora, con 2026 en el horizonte, Balvin ya prepara lo que será una nueva etapa de conciertos en distintas regiones del país.

En diálogo con La Mega, el artista habló abiertamente sobre lo que representó esta gira y por qué decidió replantear la forma en la que se conecta con su público. Para él, más allá de cifras o récords, el tour tuvo un sentido emocional: devolverle a la gente el respaldo que ha recibido a lo largo de los años.

“Fue la gira más feliz que he hecho”, aseguró Balvin, explicando que cada detalle del show estuvo pensado desde la experiencia del público y no desde una lógica comercial.

El paisa reconoció que durante años la industria se concentró en Medellín y Bogotá, dejando de lado otras plazas clave. Por eso, su nueva apuesta apunta a recorrer ciudades intermedias como Manizales, Cali, Cúcuta, Bucaramanga, Barranquilla, Valledupar y Cartagena, entre otras, lugares que, según él, fueron esenciales en su crecimiento artístico.

La dimensión de la gira de 2025 quedó reflejada en el número y nivel de invitados que participaron en los conciertos. Entre los nombres que acompañaron a Balvin estuvieron Reykon, Ryan Castro, Maluma, Farruko, Yandel, Feid, Jowell & Randy, Tito El Bambino, De La Ghetto, Justin Quiles, Eladio Carrión, DJ Snake y 50 Cent, además de otros exponentes que marcaron diferentes generaciones del género.

Uno de los momentos más comentados ocurrió el 13 de diciembre de 2025 en el estadio El Campín de Bogotá, donde el artista sorprendió al público con la aparición de Ed Sheeran, quien interpretó Perfect y Shape of You.