El mundo de las redes sociales está de luto tras el fallecimiento de la creadora de contenido María José Calderón Hernández, más conocida en redes sociales como ‘soylamayits’, quien perdió la vida este jueves 18 de diciembre en un accidente de tránsito en Medellín.

La joven ‘influencer’ murió en el siniestro vial ocurrido aproximadamente antes del mediodía en la Avenida Regional, cerca del sector del Centro Comercial Monterrey.

La secretaría de Movilidad de Medellín informó que Calderón se desplazaba en su motocicleta por la vía en sentido norte-sur cuando, al parecer, un camión de acarreos que estaba delante frenó de manera brusca en un carril de incorporación.

Testigos del hecho señalaron que la creadora de contenido no logró maniobrar a tiempo y terminó colisionando con la parte trasera del vehículo de carga.

Debido a la fuerza del impacto, y a pesar de que ‘Mayits’ portaba casco, la joven sufrió lesiones fatales en la cabeza y falleció en el lugar de los hechos, según confirmaron las autoridades.

Los equipos de emergencia acudieron rápidamente al sitio, pero los esfuerzos por salvarle la vida fueron infructuosos.

María José, de 23 años, no solo era conocida por sus transmisiones en vivo en redes sociales, sino también por su dedicación al baile y el boxeo amateur, actividades que compartía con sus seguidores en redes sociales.

La confirmación pública del fallecimiento llegó también de parte de su colega y amigo, Westcol, quien durante una transmisión relató con emoción lo difícil que ha sido procesar la noticia.

“Hace como dos horas, una persona muy cercana a nosotros falleció en un accidente de tránsito. Ustedes no saben lo que ha sido este diciembre, yo no sé por qué este diciembre han pasado tantas tragedias, y diciembre no debería ser una temporada así, debería ser de cosas positivas, de amor y hemos recibido noticias muy fuertes. Este es un tema del que no voy a hablar porque hay dolores que usted tiene que vivir”, dijo.

Asimismo, varios seguidores y figuras del entretenimiento expresaron mensajes de condolencia en redes sociales, recordando a Mayits como una persona talentosa.