Las autoridades sanitarias del país se encuentran en alerta luego de la confirmación de la presencia del virus de la de influenza A (H3N2), subclado K (J.2.4.1), en un caso importado asociado a un viaje internacional a los Estados Unidos.

En varios países del mundo ya se empiezan a tomar medidas, pues el de Colombia no es un caso aislado y ya muchos han empezado a notar el aumento de casos de este tipo de gripe que, aunque no es nuevo, advierte la Fundación Cadioinfantil, ha mostrado un comportamiento particular en los últimos meses.

¿Qué es?

La influenza es una infección respiratoria causada por virus que se clasifican como influenza A e influenza B. Dentro del tipo A existen diferentes subtipos, definidos por dos proteínas de superficie: la hemaglutinina (H) y la neuraminidasa (N). “Uno de ellos es el H3N2, que ha ganado relevancia en salud pública debido a su capacidad de mutar con frecuencia”, apunta LaCardio.

“El virus de la influenza H3N2 ha cobrado vigencia en los últimos años, dado que las mutaciones continuas que presenta el virus de la influenza han generado el desarrollo de este tipo de línea”, explica Fabio Varón, líder Médico de UCI Médica de LaCardio. Estas mutaciones favorecen la infección cruzada y explican el aumento inusual de pacientes con cuadros respiratorios asociados a este virus.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas de la infección por influenza H3N2 son similares a los de otros tipos de influenza e incluyen:

Fiebre

Tos

Malestar general

Dolores musculares y articulares

“Los síntomas de la infección por la influenza H3N2 son similares a los de los otros tipos de influenza. El concepto clave es que la severidad de la enfermedad no es diferente; lo que cambia es la capacidad del virus para transmitirse de una persona a otra, que es mucho mayor”, aclara el doctor Varón.

Es esta alta transmisibilidad la que explica el incremento en el número de casos registrados recientemente en Europa, Asia y América del Norte. Pese al incremento en los casos América del Sur no es foco alto de infección, según señala la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Adultos mayores, con más riesgos

Aunque la prevención debe ser universal, sugieren desde LaCardio, existen grupos poblacionales que tienen un mayor riesgo de presentar complicaciones asociadas a esta influenza. Entre ellos se encuentran los adultos mayores de 65 años, los niños menores de cinco años y las personas con enfermedades crónicas o con alteraciones del sistema inmune.

“Estos grupos tienen un mayor riesgo de desarrollar la infección y complicaciones asociadas, por lo que las medidas de prevención deben extremarse”, enfatiza Favio Varón.

El llamado a vacunarse

La OPS instó a los Estados miembros a mantener y fortalecer la vigilancia epidemiológica, virológica y genómica, garantizar una alta cobertura de vacunación, tratar oportunamente a los casos y reforzar la preparación de los servicios de salud ante la posibilidad de una actividad temprana o más intensa durante la temporada 2025-2026 en el hemisferio norte.

La organización reiteró la importancia de la vacunación contra la influenza estacional para adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y otros grupos con mayor riesgo de complicaciones, subrayando que proteger a estas poblaciones también reduce la presión sobre los servicios de hospitalización.

“Las medidas preventivas personales —como el lavado de manos, cubrirse al toser o estornudar y quedarse en casa en caso de fiebre o síntomas— continúan siendo fundamentales para limitar la transmisión”, recomendaron.