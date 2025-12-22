Dos semanas después de la inauguración de la ‘Luna del Río’ en el Gran Malecón del río Magdalena, esta nueva atracción se consolidó como el lugar más visitado con más de 40 mil personas que se han subido a esta noria, la tercera más grande de Latinoamérica.

Lea aquí: Parahotelería pone en jaque la seguridad en propiedades horizontales de Barranquilla

De acuerdo con Ana María Aljure, Gerente de Ciudad distrital, esta experiencia que han vivido los turistas en la rueda está convirtiendo a Barranquilla en un referente turístico y gracias a la preparación que han tenido en los últimos años han podido responder a la alta demanda de turistas.

Destacó que con la construcción de las sedes del Sena enfocado en los temas turísticos, gastronomía y hotelería, los jóvenes que terminan sus estudios están preparados para este “boom turístico” que está viviendo la ciudad.

Por esta razón, anunció que en los próximos días el Distrito abrirá una convocatoria dirigida a jóvenes con formación en idioma inglés, con el fin de vincularlos como guías turísticos para acompañar a los visitantes extranjeros que llegan a la ciudad y mejorar su experiencia durante la estadía.

La funcionaria resaltó además que la economía de Barranquilla se ha visto impactada favorablemente con el elevado número de turistas. Son más de 200 mil empleos los que se generan en sectores como el entretenimiento, el turismo, la gastronomía y la hotelería.

Las proyecciones iniciales estimaban entre 150.000 y 200.000 visitantes, pero la alta afluencia demuestra que estas cifras podrían quedarse cortas. “La Noria hoy compite con atractivos similares en ciudades de Latinoamérica como São Paulo, Río de Janeiro y Ciudad de México, consolidándose como un referente regional.

Lea también: Creg moderniza Régimen de Protección al Usuario tras casi 30 años sin cambios

Desde la administración distrital, la invitación es a seguir visitándola, compartir la experiencia en redes sociales y continuar fortaleciendo la cultura turística. “El barranquillero se ha convertido en el principal embajador de la ciudad, impulsando una gran cadena de valor que posiciona a Barranquilla como un destino turístico por excelencia”, sostuvo.