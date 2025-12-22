Algunos de los deportistas que participan en el reality ‘Desafío’ de ‘Caracol Televisión’ se ganan el cariño de los televidentes, ya sea por su gran desempeño en las pruebas o por su carismática personalidad, logrando crear una comunidad de seguidores que les sigue incluso después de la competencia.

Ese es el caso de Valeria Restrepo, una joven guajira que participó en el ‘Desafío’ en 2023 -pasando por los equipos Beta y Alpha- y actualmente acumula 323 mil seguidores en Instagram, red social en la que se mantiene bastante activa creando contenido sobre estilo de vida saludable.

En ese sentido, Valeria Restrepo suele compartir -a través de fotografías y videos- consejos sobre alimentación saludable y rutinas de ejercicio, así como recomendaciones de belleza para que el cuerpo refleje los buenos hábitos.

La exparticipante del ‘Desafío’, de 26 años, también comparte algunos detalles de su vida personal con sus seguidores. Así ocurrió el pasado 10 de diciembre, cuando reveló que está en la dulce espera de su primer hijo.

La también actriz y modelo publicó varias imágenes de una sesión fotográfica que se realizó luciendo su embarazo y las acompañó con un extenso y emotivo mensaje.

“Mi bebé, creo que no alcanzarían las palabras para describir todo lo que siento desde ya hacia ti. Tienes una mamá muy resiliente e intuitiva, que sabe que vienes a transformar muchas cosas de forma positiva, ya quiero conocerte y tenerte en mis brazos, he estado preparándome en silencio para todo lo que se viene para los dos”, escribió Valeria Restrepo.

Expresó que tiene muy clara la importancia de su acompañamiento en la vida del hijo, por lo que uno de sus objetivos como madre es “potenciar” los gustos y hobbies del niño para que crezca siendo “seguro y feliz”.

"Te amo hijo, ya quiero conocerte. Dios me ha hablado de distintas formas y tengo la certeza de que todo obra y obrará para bien", agregó.

Muchos de sus seguidores, incluyendo excompañeros suyos en el ‘Desafío’, le enviaron buenos deseos para esta dulce etapa.

Después, el pasado fin de semana, compartió otras fotografías con ropa de hacer ejercicio y mencionó algunos beneficios de hacer actividad física durante el embarazo.

“Reduce el cortisol (estrés), aumenta endorfinas, mejora el sueño, estabiliza el estado de ánimo, regula tus hormonas, fortalece tu mente, prepara tu parto y beneficia la formación necrológica del bebé”, escribió.

Lo que sí mantiene privada es la identidad del padre de su hijo, pues no ha publicado fotos con pareja sentimental.