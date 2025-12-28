La televisión mundial en este siglo ha tenido un auge tremendo y un cambio de paradigma con la llegada de las plataformas de streaming, que han permitido, de una u otra forma, la creación de nuevas historias. Pero, si hay un responsable directo de esto es Vince Gilligan, nada más y nada menos que la mente detrás de series como Breaking Bad (considerada por muchos como la mejor de todos los tiempos) o Better Call Saul, un spin off majestuoso de la historia de Walter White y Jesse Pinkman.

Lea aquí: Esta es la nómina completa de la Coronación de los reyes del Carnaval 2026

Y justamente, tras varios años enfocados en este universo, Gilligan decidió dar un paso más allá y adentrarse al mundo de la ciencia ficción con Pluribus, su última gran producción que el 24 de diciembre estrenó el último episodio de la primera temporada y ya ha empezado a cosechar logros con dos nominaciones a los Globos de Oro.

Cortesía Juan Pablo Gutiérrez y Apple TV+ El intérprete Carlos Manuel Vesga le da vida a un colombiano que vive en Paraguay y de ahí emprende toda su aventura.

Dentro de ese universo aparece Manousos, un personaje interpretado por el actor colombiano Carlos Manuel Vesga, para quien llegar a este proyecto fue un acontecimiento que todavía está procesando.

“Tú dices todo eso y a mí me comienza a dar vacío en el estómago”, confiesa al hablar de Vince Gilligan en conversación con EL HERALDO. “Yo creo que todavía estoy en el proceso de dimensionarlo. Es realmente surreal. Es algo que yo ni siquiera me había permitido soñar, era una cosa tan imposible, tan lejana, que yo ni siquiera la deseaba”. El actor explica que su carrera en Colombia lo tenía satisfecho y que este salto internacional llegó sin haber sido una obsesión previa. “Todavía está aterrizando eso en mi conciencia”, admite.

Más allá del peso del nombre de Gilligan, Vesga destaca el ambiente humano del rodaje. “Toda la gente acá es tan dulce, tan absolutamente amorosa. Te tratan como si fueras un igual desde el momento cero”, dice.

Esa cercanía, asegura, hace que la dimensión histórica del proyecto a veces se diluya. “Uno comienza a ver a estas personas como tus amigos muy rápidamente. Y de pronto te ves de lejos y dices: un momento, este amigo que tengo acá se llama Vince Gilligan. O esta mujer maravillosa que me trata como si fuera su amigo es Rhea Seehorn”.

En esos instantes aparece lo que Vesga llama “momentos de hiperrealidad”. “Ahí es cuando uno dice: estoy acá. Estoy acá y es increíble. ¿Y qué tan probable era que esto sucediera? No había probabilidades de que esto sucediera”, resume.

Un faro moral

Manousos es uno de los personajes que más llama la atención en Pluribus. Metódico, silencioso y firme en sus principios, se mueve como una especie de brújula moral dentro de una historia donde casi todo parece desmoronarse. Vesga coincide con esa lectura. “Es un tipo con unos principios y una moral claros y sólidos, no flexibles. No da el brazo a torcer tan fácilmente”, explica el bogotano a esta casa editorial.

Jorge Alvarino/Cortesía Juan Pablo Gutiérrez y Apple TV+ El intérprete Carlos Manuel Vesga le da vida a un colombiano que vive en Paraguay y de ahí emprende toda su aventura.

La construcción del personaje, cuenta, parte de referencias muy reconocibles. “Yo conozco gente así: gente muy digna, con una ética del trabajo admirable. Personas que puede que no tengan tantas cosas, pero sí propósito en la vida, y lo llevan con una dignidad que es conmovedora”.

A eso se suma un trasfondo cultural profundo. “Viene de un país católico como Colombia, y hay algo muy arraigado de que el sufrimiento es lo que te va a llevar al cielo. Eso te lo dan con el tetero desde siempre”, afirma.

Uno de los ejes centrales de Manousos es la migración. El personaje ya ha tenido que abandonar su país y cargar con las pérdidas que eso implica. “Migrar siempre significa pérdida, miedo, incertidumbre, angustia y dolor, sin importar las circunstancias”, dice Vesga. Ese pasado explica muchas de sus decisiones a lo largo de la temporada. “Es un tipo que ya perdió las cosas una vez y esta vez dijo: no más. No voy a dejar que suceda otra vez”.

Manousos y la migración

En uno de los episodios más comentados, Pluribus muestra el paso de Manousos por el Darién. La escena, sin discursos ni subrayados, conecta de lleno con una realidad contemporánea. “Cuando él llega al Darién y el carro ya no puede avanzar más, lo que encuentra es todo lo que los migrantes han dejado abandonado en su camino”, relata el actor. “Te lo digo y me da escalofrío pensarlo. Fue muy conmovedor hacer esas escenas y pensar que esto está pasando en este momento”.

Cortesía Juan Pablo Gutiérrez y Apple TV+ El intérprete Carlos Manuel Vesga le da vida a un colombiano que vive en Paraguay y de ahí emprende toda su aventura.

“No creo que los creadores tengan una intención política explícita, pero sí me pareció un gesto de respeto y de validación tocar el tema”, señala. Para él, es una experiencia que atraviesa a buena parte de América Latina. “¿Cuántos de nosotros no tenemos personas que han migrado o no somos migrantes nosotros mismos? No siempre en las mejores circunstancias”.

Le puede interesar: ¿Shakira pasó Navidad en Barranquilla?

Desde su mirada, Manousos representa algo más amplio. “Yo me lo tomé como un reconocimiento de la resiliencia del espíritu humano”, dice. Un hombre que se enfrenta a obstáculos que parecen imposibles y sigue adelante. “No se da por vencido, y eso dice algo muy bonito del personaje y de la gente que viene del lugar que viene, del mundo del que viene”.