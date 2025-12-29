Un año marcado por el luto, eso representó el 2025 para el mundo del espectáculo, en el que esencialmente grandes músicos, directores de cine o leyendas de la actuación fueron marchándose de este plano terrenal a medida que se despegaban las hojas del calendario.

Es cierto que toda figura deja un legado en el que sus composiciones, voces, películas o papeles icónicos, seguirán regocijando a sus fieles fans en Colombia y el mundo entero, aún así su ausencia física empieza a pesar.

Ídolos populares como la mexicana Francisca Viveros Barradas, conocida como Paquila La del Barrio, de quien todos en Latinoamérica aprendimos a cantar el tema Rata de dos patas, se convirtió en una de las mujeres que debió despedirse a causa de embolia pulmonar.

Cortesía La cantante mexicana Paquita La del Barrio, también dijo adiós.

En Colombia se lloró el deceso de Carmenza Duque, intérprete del tema de la telenovela La potra zaina, protagonizada por Aura Cristina Geithner.

Por el lado masculino hubo pérdidas trágicas como la del merenguero Rubby Pérez, quien quedó bajo los escombros del techo de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, junto a otras 235 personas que también murieron o la del director de cine Rob Reiner, a quien su hijo asesinó junto a su esposa Michelle Singer.

Algunas muertes que marcaron el año

Leo Dan, cantante (1 de enero). El argentino fue un verdadero referente de la balada romántica, al interpretar clásicos como Mary es mi amor. Murió a los 82 años en Estados Unidos.

David Lynch, director de cine (15 de enero). The Elephant Man (El hombre elefante, 1980), fue la película que le dio la fama. Ganó la Palma de Oro en 1990 con Wild at Heart (Corazón salvaje).

Paquita la del Barrio, cantante (17 de febrero). La mexicana, a la que también se le conocía como ‘La Reina del Pueblo’, se destacó por canciones que se expresaban contra la cultura machista.

Tomada de Facebook Wilson Manyoma, leyenda de la salsa colombiana.

Wilson Manyoma, cantante ( 20 de febrero). Conocido también como Saoko, este caleño hizo parte de Fruko y sus Tesos, grabando hits como El Preso y Tú sufrirás.

Val Kilmer, actor (1 de abril). Será recordado como el rival de Tom Cruise en Top Gun. Además encarnó a personajes como Batman o el cantante Jim Morrison.

Rubby Pérez, cantante (8 de abril). El dominicano hizo parte de la orquesta de Wilfrido Vargas, con la que cantó El africano. Como solista popularizó Volveré.

Mario Vargas Llosa, escritor (13 de abril). El nobel de literatura peruano alcanzó la fama en los años 60 con novelas como La ciudad y los perros y La casa verde.

Archivo particular La cantante Carmenza Duque también falleció en 2025.

Carmenza Duque, cantante ( 22 de mayo). Fue ampliamente conocida por ser la voz oficial de La Potra Zaina, telenovela querida por los colombianos.

Kepa Amuchastegui, actor (27 de mayo). Su papel más recordado es el de Roberto Mendoza, padre de Armando en la telenovela Yo soy Betty, la fea. Brilló tarde en la pantalla chica.

Ozzy Osbourne, cantante y músico (22 de julio). Este cantautor y músico británico era una de las piezas claves del Heavy Metal. un género al que le imprimió toda su energía y sello personal.

Eddie Palmieri, director de orquesta (6 de agosto de 2025). Pianista de la orquesta La Perfecta. A lo largo de más de seis décadas colaboró con grandes figuras como Tito Puente, Ismael Quintana y Blades.

Giorgio Armani, diseñador de moda (4 de septiembre). Todo un ícono de la moda, en eso se convirtió este italiano, quien gracias a su talento logró construir un emporio que traspasó fronteras.

Robert Redford, actor y director de cine ( 16 de septiembre). Fue una figura indiscutida del séptimo arte, conquistando dos premios Óscar, uno por Gente corriente y otro honorífico.

EFE Ace Frehley fue guitarrista de la banda Kiss.

Ace Frehley, guitarrista (16 de octubre). Es conocido principalmente por haber sido el guitarrista principal, vocalista ocasional y miembro fundador de Kiss.

Gustavo Angarita, actor (17 de octubre). El histrión colombiano que murió a los 83 años participó en La saga, Bella calamidades, La estrategía y Bolívar soy yo.

Jimmy Cliff, cantante (24 de noviembre). Nacido originalmente como James Chambers, fue un cantante y músico de reggae jamaiquino, famoso por canciones como Reggae Night.

EFE Rafael Ithier, director del Gran Combo de Puerto Rico.

Rafael Ithier, director de orquesta (6 de diciembre). A los 99 años falleció por causas naturales el fundador de El Gran Combo de Puerto Rico, la orquesta insignia de la salsa.

Papo Rosario, cantante (12 de diciembre). Durante 38 años hizo parte del frente musical de El Gran Combo de Puerto Rico con el que pegó éxitos como El carbonerito.

Peter Greene, actor (12 de diciembre). Se caracterizó por interpretar personajes oscuros como el villano de la cinta La máscara o el guardia Zed en Pulp Fiction.

Rob Reiner, actor y director de cine (14 de diciembre). Esta figura de la gran pantalla alcanzó la fama inicial en la década de 1970 por su interpretación de Michael “Meathead” Stivic.