Continúa el drama por la situación personal de Tylor Chase. En esta ocasión, el actor estadounidense de 36 años, recordado por su participación en la serie de Nickelodeon ‘Manual de supervivencia escolar de Ned’, fue internado en un centro de tratamiento a corto plazo luego de un incidente ocurrido el pasado 25 de diciembre en un hotel del sur de California.

Los hechos fueron dados a conocer por Daniel Curtis Lee, excompañero de Chase en la serie, quien relató en redes sociales que, ante el anuncio de una tormenta en el sur de California, decidió ayudarlo pagándole una habitación de motel para que pasara la noche resguardado.

Para concretar el encuentro, Lee se desplazó hasta Riverside, donde recogió al actor. Según relató, ambos conversaron y compartieron una pizza antes de dirigirse al hospedaje para realizar el registro.

Curtis Lee explicó que su decisión estuvo influenciada por la temporada de fin de año y por la intención de garantizar que su colega tuviera lo mínimo necesario en medio de las lluvias. “Quería quedarse por aquí y este era el único que estaba abierto”, señaló.

El actor también expresó públicamente su respaldo personal a Chase con el mensaje: “Creo en ti y vamos a ganar, hermano. Todo lo que tenemos que hacer es seguir adelante y continuar trabajando, amigo”.

Daños en la habitación y cancelación del hospedaje

Horas después del ingreso, la administración del establecimiento contactó a Lee para informarle que la habitación presentaba serios daños. De acuerdo con su relato, la puerta quedó abierta, la nevera fue volteada y el microondas terminó dentro de la bañera.

Ante esta situación, el hotel decidió intervenir y cancelar el hospedaje de Tylor Chase. Lee reconoció posteriormente que familiares del actor ya le habían advertido que intentos previos de alojarlo en hoteles habían terminado de manera similar.

Aun así, decidió darle una nueva oportunidad. “Pensé que no podía ser peor y me equivoqué”, admitió.

Internamiento en un centro de tratamiento

El viernes 26 de diciembre, Daniel Curtis Lee compartió una actualización sobre el estado de Chase, esta vez con un tono más esperanzador. “Las autoridades finalmente lograron llevar a Tyler a un centro de tratamiento a corto plazo después de toda la atención y el apoyo de ustedes”, publicó, en referencia a la movilización en redes sociales.

Finalmente, expresó su deseo de que esta vez el proceso tenga resultados positivos. “Esta noticia viene, en cierto modo, del mismo tipo que dijo hace como cinco días que había logrado llevar a Tyler a un hospital, pero resultó ser infructuoso al día siguiente. Realmente espero que todo dé fruto”, concluyó.