El reguetonero paisa J Balvin continúa anunciando fechas de su gira 'Ciudad Primavera’, con la que recorrerá el próximo año varias ciudades de Colombia.

Lea: J Balvin sella en redes sociales reconciliación con Bad Bunny tras concierto en México

Ya hace un par de semanas dio una muestra en Bogotá de cómo serán los conciertos en el resto del país. El artista convirtió a la capital en ‘Ciudad Primavera’ con un show de más de cinco horas, concebido como una celebración colectiva de la música urbana, que tuvo como invitado especial al cantante británico Ed Sheeran.

EFE El reguetonero J Balvin es una de las grandes figuras que ha sido confirmada para el próximo año.

J Balvin mostró en la tarima del estadio El Campín la diversidad cultural del país y su propio recorrido, en un espectáculo marcado por decenas de invitados y un amplio despliegue visual.

Lea: J Balvin reveló que su próxima gira será un homenaje a las ciudades que lo impulsaron

Antes, a finales de noviembre, protagonizó un concierto inolvidable en el Atanasio Girardot, en su natal Medellín, con más de 25 invitados de talla nacional e internacional.

Por eso en las fechas de 2026 no están Medellín y Bogotá, sino que Balvin llevará su show a ciudades como Cali, Barranquilla y Cartagena, entre otras.

Calendario de conciertos de J Balvin en 2026

Los fanáticos del paisa ya pueden comprar boletas para la gira 'Ciudad Primavera’, a través del link https://eventos.tuboleta.com/j-balvin-gira-los-estadios, en las siguientes ciudades:

21 de marzo — Cali, Estadio Olímpico Pascual Guerrero

11 de abril — Cúcuta, Estadio General Santander

18 de abril — Bucaramanga, Estadio Departamental Américo Montanini

1 de mayo — Barranquilla, Estadio Romelio Martínez

2 de mayo — Valledupar, Parque de la Leyenda Vallenata (Festival Vallenato)

9 de mayo — Cartagena, Estadio Olímpico Jaime Morón León

J Balvin sorprende con anuncio de concierto en el Eje Cafetero

Como si se tratara de un regalo de Navidad, el pasado 24 de diciembre J Balvin anunció una nueva fecha de su gira en el país, siendo Pereira la ciudad que se suma a la lista.

El concierto será el sábado 28 de marzo en el estadio Hernán Ramírez Villegas.