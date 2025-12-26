Un perrito callejero se convirtió en el protagonista inesperado de una de las historias más comentadas del entretenimiento en redes sociales durante la temporada navideña. El animal ingresó a una tienda Miniso en el estado de Yucatán, México, tomó un peluche y salió corriendo ante la mirada atenta y de clientes y empleados, en una escena que fue registrada en video y rápidamente comenzó a circular en diferentes plataformas digitales.

El inesperado momento despertó sonrisas entre quienes se encontraban en el lugar y terminó convirtiéndose en tendencia, no solo por lo inusual de la situación, sino por el solidario gesto colectivo que tuvieron los testigos con el animal.

El momento que quedó registrado en video

En los primeros videos difundidos en redes sociales se observa al perrito callejero dentro del establecimiento, aferrado al peluche con el hocico. Una empleada de Miniso intenta recuperarlo con cuidado, pero el animal parece interpretar el gesto como un juego y se niega a soltarlo, retrocediendo y moviendo la cabeza mientras mantiene el muñeco entre los dientes.

La escena ocurre sin forcejeos ni actitudes agresivas. Por el contrario, el perro continúa jugando con el peluche, mientras varias personas observan el momento desde el interior y la parte externa del local, algunas de ellas grabando con sus teléfonos celulares.

Un regalo improvisado en plena Navidad

Al percatarse de que el perrito no quería desprenderse del peluche, y ante la imposibilidad de la empleada de recuperarlo con éxito, varias de las personas que se encontraban en el lugar propusieron una solución distinta. De manera espontánea, decidieron cooperar entre todos para pagar el juguete y regalárselo al animal como un gesto navideño.

Según se conoció a través de comentarios y publicaciones en redes sociales, la colecta se realizó en el mismo sitio y permitió cubrir el valor del producto, evitando cualquier inconveniente para el establecimiento y permitiendo que el perro pudiera conservar el peluche.

Este acto de solidaridad fue uno de los elementos que más destacó entre los usuarios, quienes resaltaron la reacción inmediata de la comunidad frente a un animal en condición de calle.

Un segundo video, difundido minutos después, mostró el momento que terminó de conquistar a los internautas. En las imágenes se observa al animalito salir saltando del local con el peluche en la boca, mientras se mueve entre la gente y continúa jugando con él a las afueras de la tienda.

El perrito permanece en el lugar durante varios minutos, rodeado de personas que siguen la escena con gestos de emoción y atención.

La aclaración de Miniso tras la viralización

Tras la difusión masiva de los videos, una empleada del establecimiento aclaró en redes sociales que en ningún momento los trabajadores intentaron quitarle el peluche al perro de manera forzada.

De hecho, según explicó, el objetivo de quitárselo era únicamente completar el proceso de facturación y el producto no regresaría a la exhibición.

La aclaración surgió luego de que algunos usuarios interpretaran erróneamente las imágenes. Sin embargo, en los registros visuales solo se observa el intento de retirar el peluche para proceder con el cobro, sin evidencias de maltrato.