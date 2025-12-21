YouTube Colombia ahora cuenta con espacios dirigidos a la información médica con el propósito de orientar a los usuarios en momentos críticos en los que se necesiten primeros auxilios o atención de cualquier emergencia médica.

Los contenidos son elaborados por organizaciones de salud autorizadas y vienen en un lenguaje de fácil comprensión, esto como parte de la iniciativa YouTube Health que de 2020 tiene como objetivo llevar contenido de salud de “alta calidad al alcance de las personas en todo el mundo”.

“A partir de hoy (9 de diciembre) en Colombia, haremos que sea aún más fácil encontrar videos explicativos paso a paso sobre primeros auxilios básicos y atención de emergencia elaborados por organizaciones de salud autorizadas”, explica YouTube.

Ahora los nuevos estantes de información sobre primeros auxilios aparecerán en la parte superior de los resultados de búsqueda y presentarán videos fáciles de seguir con el objetivo de “ayudar a las personas a encontrar rápidamente información creíble y práctica sobre primeros auxilios sin que tengan que leer, ni escuchar instrucciones complejas”.

YouTube

Los estantes aparecerán de manera destacada en los resultados de búsqueda de una variedad de temas de salud, que incluyen:

Reanimación cardiopulmonar (RCP)

Control de hemorragia de emergencia

Ataque cardíaco

Accidente cerebrovascular

Heimlich

Intoxicación

Atragantamiento

Psicosis

Estos contenidos son elaborados en asocio con centros médicos de gran reconocimiento en el país como la Fundación Santa Fe de Bogotá, Fundación Valle del Lili, Cruz Roja Colombiana, y la Federación Internacional de la Cruz Roja.

La serie incluye videos de diversos temas médicos que incluyen cómo realizar RCP, cómo detener un sangrado, cómo saber si alguien está sufriendo un derrame cerebral , y cómo ayudar a alguien que sufre una asfixia, según destacan desde la compañía.

YouTube

“Nuestra alianza con YouTube Health nos permite amplificar nuestro propósito de cuidar y transformar la salud de las personas a través de la educación. Nos llena de orgullo que una plataforma global confíe en la Fundación Santa Fe de Bogotá para crear contenidos rigurosos, humanos y con valor superior, que acerquen el conocimiento médico a las familias y fomenten en los niños una cultura del autocuidado”, aseguró Sandra Nieto Polanco, gerente de Mercadeo y Comunicaciones de Fundación Santa Fe de Bogotá.

Para la plataforma de videos este nuevo espacio aumenta el acceso a recursos autorizados sobre atención de primeros auxilios, especialmente para quienes no tienen formación médica en los momentos en que más la necesitan.

“Estamos comprometidos a aprovechar el poder del video para hacer que la información de salud pública sea verdaderamente pública. Asimismo, siempre estamos trabajando para continuar brindando recursos para crear contenido de alta calidad de diferentes orígenes e idiomas en la plataforma, brindando a los espectadores aún más opciones cuando se trata de información sobre temas que impactan este tema fundamental”, finalizaron.