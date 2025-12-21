El expiloto colombiano Juan Pablo Montoya confirmó que la Fórmula 1 mantiene interés en Barranquilla como escenario para una carrera del calendario mundial y afirmó que la ciudad encaja en la visión de la categoría reina de realizar un Gran Premio en el Caribe.

Leer también: Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, se pone a la orden de Junior: “Lo que necesiten”

Montoya explicó que el proyecto siempre se ha concebido como una apuesta regional y reiteró que la capital del Atlántico continúa dentro del radar de la organización.

“La Fórmula Uno quiere a Barranquilla porque quiere una carrera del Caribe. No va a ser el Gran Premio de Colombia, sería el Gran Premio del Caribe”, expresó Montoya durante una charla con la periodista Valentina Peña, en MontoyAS, un video podcast de W Radio y el diario AS.

Aunque reconoció que el calendario es competitivo y que recientemente Madrid ocupó uno de los espacios disponibles, el colombiano fue claro en que la posibilidad sigue viva y que la ciudad conserva opciones reales si continúa trabajando en los requisitos exigidos.

“Hay interés y el potencial está ahí. Una visita no es casualidad: significa que quieren ver qué hay, qué se ha hecho y qué falta. Es parte de los primeros pasos de negociación”.

Leer también: Colombia acelera y se mentaliza para cambiar la historia en el Clásico Mundial de Béisbol

Montoya señaló que un proyecto de esta magnitud exige infraestructura, ajustes logísticos y cumplimiento de estándares estrictos, pero insistió en que no se trata de un sueño lejano, sino de un proceso en curso, serio y estructurado.

“Ojalá se dé, sería espectacular para Colombia, para Barranquilla y para el automovilismo. Si logran solucionar el tema del circuito y los puntos pendientes, es algo posible”

De todas formas, insistió en que, por ahora, todo sigue en un terreno más cercano a la expectativa.

“Honestamente, lo único que sé es que me mandaron un mensaje en Instagram diciendo que la Fórmula Uno va para Barranquilla, y eso es todo. Ojalá pasara, sería buenísimo para Colombia”, dijo Montoya.

Leer también: Antonio Char confirma que Junior jugará la Superliga en el ‘Metro’, pero cerrará de visitante

“El proceso va bien, pero sin hablar con (Alejandro) Char y las personas que están manejando el tema estamos especulando. Queremos que pase, todos queremos que pase, pero tienen que suceder muchas cosas. Una visita no significa que vaya a pasar; solo muestra interés, es el primer paso de negociación”, agregó.

Char ya había adelantado que la ciudad “vuelve a competir”

Las palabras de Montoya respaldan lo expresado días atrás por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien reveló, en entrevista con Érika Fontalvo, directora de EL HERALDO, que delegados de la Fórmula 1 visitaron nuevamente Barranquilla hace unas semanas y quedaron sorprendidos con la evolución urbana de la ciudad.

El mandatario indicó que los representantes mantuvieron su interés en un circuito proyectado en la zona del Gran Malecón, a orillas del río Magdalena, y aseguró que el proceso avanza en fase de gestión y acercamientos.

Leer también: “Barranquilla compite nuevamente para ser la sede de la Fórmula 1”: alcalde Alejandro Char

“Estamos compitiendo nuevamente. Ellos siguen interesados y quedaron aún más sorprendidos con la ciudad. La buena noticia es que la aprobación depende solo de nosotros, de ponernos de acuerdo con ellos”, afirmó Char, destacando además el impacto económico que tendría para Barranquilla, a partir de referencias como el Gran Premio de Miami.