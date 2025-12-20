Poco a poco se va haciendo realidad. Cartagena está atenta y diligente para poner todo en orden para poder acoger a Junior como su sede durante la disputa de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, que ya ha manifestado una y otra vez toda su disposición y deseo de recibir al equipo rojiblanco en sus compromisos internacionales, reiteró que viene gestionando y alistando los diferentes requisitos exigidos por la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol.

“El día viernes enviamos todo, como diría un amigo, el papelerío que nos pidió Conmebol frente a la posibilidad de ser sede de Junior en Copa Libertadores”, expresó Turbay en diálogo con el periodista bolivarense Rafael Guerra.

El burgomaestre explicó que “muy posiblemente, en un 90 por ciento”, el martes hay comisión de Junior visitando el Jaime Morón”.

El gerente general del club rojiblanco, Héctor Fabio Báez, encabezará la delegación rojiblanca en territorio cartagenero para analizar las actuales condiciones del estadio y hacer algunas peticiones si es necesario.

Báez estaría acompañado por alguno de los miembros del cuerpo técnico, no por Alfredo Arias que el viernes viajó hacia Uruguay para pasar Navidad y Año Nuevo junto a sus familiares.

“Yo le dije a la familia Char, ojo a esta frase, lo que necesiten”, contó Dumek Turbay, que está muy entusiasmado con la posibilidad de tener a Junior en su ciudad disputando partidos internacionales.

“En Cartagena estamos prestos, listos y dispuestos para recibir fútbol internacional. Sin duda será una gran oportunidad para la promoción de la ciudad. Además, el impacto que genera en la economía formal y popular es importante”, agregó el mandatario a través de un trino en X.

Esta semana vamos a recibir una comisión del @JuniorClubSA para visita técnica al 🏟 Jaime Morón León. Ya enviamos toda la documentación requerida a la @CONMEBOL, para habilitarnos como sede del cuadro tiburón 🦈 para sus compromisos de Copa Libertadores.



¡Lo que se necesite!… — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) December 20, 2025

Fuad Char Abdala, accionista del equipo; Antonio Char Chaljub, presidente de Junior; y Alejandro Char Chaljub, alcalde de Barranquilla y accionista del club, ya han anunciado que el ‘Corralito de Piedra’ se convertirá en la casa rojiblanca en la Copa Libertadores ante el cierre del estadio Metropolitano Roberto Meléndez por las obras para su ampliación, refacción, modernización y embellecimiento general.

Los rojiblancos sí podrán jugar la Liga colombiana en el estadio Romelio Martínez, su antigua sede antes de la inauguración del ‘Metro’, el 11 de mayo de 1986. Pero para la competencia continental, el escenario de la calle 72 no está apto, según las exigencias de Conmebol.

“El Romelio no es viable para competencias internacionales. Su capacidad y su infraestructura no alcanzan los mínimos exigidos por la Conmebol, por lo que queda descartado tanto para la Copa Sudamericana como para la Copa Libertadores. La primera fase de Sudamericana pide un estadio con un aforo mínimo de 10.000 espectadores y la de Libertadores, 15.000”, explicó Báez en una entrevista con EL HERALDO.

“En el Romelio caben 8.600, no se podría jugar ni siquiera la primera fase de la Sudamericana, y menos la de Libertadores. Ni siquiera con tribunas móviles, que además no están permitidas en torneos internacionales, sí en la Liga colombiana”, añadió.

El aforo del estadio Jaime Morón es de 17.200 espectadores, así que cumple con los requerimientos de la Conmebol en ese sentido.

JUNIOR YA DISPUTÓ LIBERTADORES EN CARTAGENA

Junior ya jugó en la capital de Bolívar dos partidos de la fase eliminatoria de la Copa Libertadores, ante Carabobo FC (Venezuela) y Atlético Tucumán (Argentina), en el primer semestre de 2017.

En el estadio Jaime Morón, los rojiblancos derrotaron a la escuadra venezolana por marcador de 3-0 y al club argentino por score de 1-0.

En aquella época, los ‘Tiburones’ se vieron obligados a cumplir sus compromisos internacionales en ‘la Heroica’ porque se estaba realizando una sustitución de gramado en el ‘Metro’.

El entrenador de Junior en aquellos días de 2017 era el samario Alberto Gamero, que luego salió del equipo por sus malos resultados en la Liga y en la competencia internacional, donde lo eliminó el Atlético Tucumán (perdió 3-1 en la vuelta).