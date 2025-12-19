Por medio de sus redes sociales, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció que las obras de remodelación para la ampliación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez ya fueron adjudicadas.

“¡La ampliación del estadio Metropolitano ya fue adjudicada! Con una inversión de más de 45 millones de dólares, de los impuestos de los barranquilleros, el sueño de un Metro más grande ya es una realidad“, se lee en el anunció del mandatario local.

Adicionalmente, el alcalde informó que pese a que las obras empezaran en los próximos días, el 15 de enero se realizará el último partido en el recinto deportivo como lo conocemos en la actualidad, en un encuentro entre Junior y Santa Fe, por la Supercopa.

“Tenemos una gran noticia para la hinchada rojiblanca: aunque las obras iniciarán de manera inmediata, el próximo 15 de enero volveremos a encontrarnos en casa para vivir el partido Junior vs. Santa Fe por la Superliga. Este será el último encuentro para darle gracias al Metro que tantas alegrías nos dio, antes de reencontrarnos con uno que estará #AOtroNivel. Pronto viviremos un estadio a la altura de la pasión de Barranquilla. Vamos por más", publicó el alcalde.

Características de la modernización del estadio Metropolitano

La remodelación del ‘Metro’ elevará el aforo total del estadio a 60.013 espectadores, frente a los 45.994 actuales.

Cabe aclarar que la nueva distribución contempla 2.698 puestos en Norte, 3.724 en Sur, 4.508 en Occidental, 4.850 en Oriental y 1.734 en graderías móviles, lo que garantizará mayor comodidad y capacidad para eventos deportivos y culturales.

Además de la ampliación en las tribunas, el renovado Metropolitano contará con 10 nuevas enfermerías, cada una con un área aproximada de 100 m², para atender emergencias médicas durante los eventos. Los baños también serán ampliados y modernizados, alcanzando una superficie total de 1.136 m², con más de 288 sanitarios y 72 urinarios.

El diseño contempla, igualmente, la creación de nuevas cocinas satélite (A&B) y zonas de bodegas y aseo, así como una sala de prensa tipo auditorio con acústica optimizada y aforo para 130 personas en un espacio de 370 m², lo que permitirá ofrecer condiciones profesionales para la cobertura de medios locales e internacionales.

Otro de los atractivos será la incorporación de museos y áreas arrendables destinados a exposiciones históricas, actividades culturales y comerciales. Para los conciertos, el estadio dispondrá de un área de 1.602 m² de backstage con camerinos y espacios adecuados para artistas y personal técnico, garantizando el desarrollo de espectáculos de gran formato.

En cuanto a su imagen exterior, el Metropolitano estrenará una fachada bioclimática tensada, compuesta por una malla microperforada de poliéster de alta tenacidad (Frontside 381), con acabado metálico o perlado. Esta estructura, inspirada en los estadios europeos, ofrecerá control térmico, alta durabilidad (hasta 30 años), fácil limpieza y un diseño moderno con patrones hexagonales de triángulos, que renovarán por completo la estética del coloso.

Las obras fueron adjudicadas por un valor de $172.969.667.789 al consorcio Metro Estadio, integrado por Convias S.A.S., Terrapin S.A.S., Proyectos y Gestión del Desarrollo S.A.S., Engenieria S.A.S.