El gobernador Eduardo Verano sostuvo un encuentro con el nuevo rector de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo, recientemente designado por el Ministerio de Educación Nacional, en el que reiteró el acompañamiento institucional del departamento para avanzar en la recuperación de la universidad.

Durante la reunión, Verano, quien además preside el Consejo Superior de la institución, resaltó que la decisión del Gobierno nacional constituye un paso clave para superar la crisis que ha afectado el funcionamiento de la alma mater y retomar su estabilidad académica y administrativa.

“El Ministerio de Educación, en su capacidad de inspección, vigilancia y control, ha tomado decisiones orientadas a lograr la total normalización de nuestra Universidad del Atlántico y le expresamos todo nuestro respaldo para iniciar este proceso de recuperación de la normalidad”, manifestó el mandatario.

Por su parte, el rector Rafael Castillo aseguró que su prioridad será la reactivación inmediata de las actividades académicas y administrativas. En ese sentido, confirmó que la ceremonia de graduación prevista se realizará este viernes bajo su dirección.

Castillo también anunció la convocatoria a un Consejo Académico extraordinario, con el objetivo de ajustar los calendarios académicos 2025–2026, garantizando así el cumplimiento integral de los semestres para los estudiantes.

En su intervención, el rector hizo un llamado a la unidad de todos los estamentos universitarios, promoviendo un ambiente de reconciliación y trabajo conjunto para fortalecer la institución.

“Hago una convocatoria en nombre del Gobierno nacional para trabajar mancomunadamente con una idea muy clara de la universidad, que es superar la actual situación que tiene y que esto lo convirtamos en una oportunidad para nuestra alma mater y así darle el reposicionamiento que merece y recuperar su envergadura institucional y todas sus instituciones en su interior”, apuntó.

Desde el Gobierno nacional, Melissa Obregón, delegada del presidente de la República ante el Consejo Superior, destacó la experiencia, el conocimiento institucional y la cercanía de Castillo con la comunidad universitaria, factores que —según indicó— serán determinantes para afrontar los retos administrativos y financieros de la universidad.

Asimismo, aseguró que el Ejecutivo nacional acompañará de manera permanente el proceso de restablecimiento del servicio educativo y la recuperación de la confianza institucional.

La Gobernación del Atlántico reiteró finalmente su compromiso con el fortalecimiento de la Universidad del Atlántico como eje fundamental del desarrollo educativo, social y cultural del departamento, la región Caribe y el país.