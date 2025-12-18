Desde la ciudad de Barranquilla los jóvenes de todo el país se reunirán este fin de semana para participar en la Asamblea Nacional de Juventudes 2025, un espacio donde se buscarán consensos ante las diferentes problemáticas que afrontan los territorios.

El evento, liderado por el Ministerio de la Igualdad, y el Consejo Nacional de Juventud, tendrá más de 11 mesas de trabajo para abordar temáticas como Paz, empleo, educación, salud mental.

“La Asamblea Nacional de Juventudes reafirma que las y los jóvenes deben ser escuchados. El objetivo es construir colectivamente diagnósticos y propuestas que respondan a las necesidades reales de las juventudes, y contribuyan a fortalecer políticas públicas más inclusivas y transformadoras”, dijo Juan Carlos Florián Silva, ministro de Igualdad y Equidad.

En ese sentido, en un espacio denominado ‘voces vivas y territorios en movimiento’, los consejeros de juventud del país construirán una agenda juvenil que será clave para los candidatos presidenciales y su inclusión en el plan de desarrollo nacional entrante.

Al respecto, Juan Bernardo López, consejero Nacional de Juventud, y coordinador territorial por la ciudad de Barranquilla, contó a EL HERALDO que más de 8 mil jóvenes participarán en el encuentro.

“Nos llena de mucho orgullo recibir en nuestra ciudad a tantos jóvenes que luchan por un mejor país, son más de 8 mil inscritos en el evento, de los cuales 2.500 tendrán la oportunidad de venir con todas las garantías necesarias como lo son hospedaje, alimentación y tiquetes aéreos, estos son grupos de comunidades más alejadas como el Amazonas o San Andrés, y que a veces no cuentan con el respaldo para participar en estos espacios”, comentó.

Resaltó la importancia del evento para los jóvenes barranquilleros. “Desde el Consejo Nacional de Juventud hicimos la gestión y luchamos para traer este evento a nuestra ciudad, porque confíamos en lo que se viene haciendo, en la capacidad logística que tiene y el relacionamiento positivo que tiene la juventud con las autoridades locales”.

López también destacó “el diálogo interinstitucional que permitirá la asamblea para elevar nuestras necesidades al país y buscar soluciones a los mismos temas. Es un reto sin duda tener el evento acá en la ciudad pero asumimos con valentía que los jóvenes barranquilleros seremos referentes en el país”.

Con respecto a esto, Joel Fernández, consejero de Juventud, electo por la Fundación Activistas entre Todos, aseguró que “Barranquilla fue una de las ciudades donde más jóvenes votaron en las elecciones de Consejos de Juventud, entonces bajo esa legitimidad de representar a esta población aportamos con 16 consejeros de nuestra lista a la agenda juvenil una visión de país desde los territorios”.

De esta manera, el encuentro contempla una agenda desde 19 al 21 de diciembre, en las instalaciones del Centro de Eventos Puerta de Oro.

Es de anotar que se espera la presencia del presidente Gustavo Petro para uno de los días del evento.

Sumado a esto, habrá acompañamiento de diversas entidades ministeriales, además de organismos como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, que participarán como garantes de derechos durante el desarrollo del evento.

Apoyo internacional

La Asamblea cuenta con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que pondrá en el centro de la discusión las experiencias y visiones de las juventudes sobre asuntos clave como democracia y participación política; veeduría y control social; educación y proyectos de vida; empleo digno y economías para la vida.

“Esta Asamblea reafirma que las juventudes participan, deciden, proponen y lideran. Acompañamos sus iniciativas y este espacio, que constituye un hito de participación juvenil en Colombia, donde presentarán sus propuestas, deliberarán y construirán consensos para construir el país que sueñan”, manifestó Luis Mora, Representante de UNFPA Colombia.

Al finalizar el encuentro, se presentará una Declaratoria de las voces jóvenes sobre sus territorios, documento que compartirá las conclusiones, apuestas y prioridades construidas por las juventudes de todo el país durante la Asamblea.