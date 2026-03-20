Y otra vez Junior no respondió. Ni porque cambió el modulo ni algunos nombres. Alfredo Arias se mostró preocupado luego de la derrota 2-0 del equipo rojiblanco ante el Medellín, este jueves, en el Atanasio Girardot, por la jornada 12 de la Liga-I.

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“Nosotros veníamos con un plan de juego, agregando a Rivera en la defensa para ver si podíamos lograr un poco de solidez defensiva, porque si lo lográbamos le íbamos a trasladar nervios al rival y ese plan a los cinco minutos ya no estaba. Con jugadas que trabajamos, porque sabíamos que hacían los laterales así, nos pusieron en desventaja. Luego la lesión de Monzón, tuvimos que cambiarlo y Pestaña con el párate se le inflamó y tuvimos que hacer el cambio. Las otras sustituciones fueron para tratar de tener otra solidez con la pelota y creo que la hicimos y tuvimos ocasiones claras que erramos. Nunca logramos desde el juego jugar bien y es la verdad”, destacó en rueda de prensa.

“Nosotros armamos una estructura para tener solidez defensiva, porque el rival venía convirtiendo goles de pelota quieta. En cinco minutos, en dos pelotas quietas que no defendemos, tenemos jugadores para defender y recibimos los goles en jugadas que esperábamos. Cuanto más a veces quieres defender lo haces peor. No conozco otra manera en el fútbol y en lo que me corresponde que ir otra vez y mejorar, porque todavía estamos a tiempo de mejorar”, complementó.

Además de hablar futbolísticamente, el timonel también aprovechó para aclarar todo lo que sucedió en los minutos finales, cuando fue frenado el juego por unos incidentes en la tribuna.

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“Quiero aclarar algo. A mí dos personas de seguridad me dijeron que lo mejor era retirarnos y después volver hasta que se calmara la tribuna, porque había riesgo de muchas cosas. Cuando volvimos pareciera que yo me hubiese querido ir y si hubiese sido así yo desvisto a mis jugadores y les digo que no vuelvan. Lo aclaro porque a veces hay mucho malintencionado o bienintencionado que no entiende las cosas y sale haciendo apreciaciones que no son. Si seguíamos en cancha no continuaba. Pasó lo de siempre, nos retiramos, la guardia actuó, la hinchada se calmó y pudimos seguir jugando”, señaló.

“Lo ideal sería que cualquier hincha pudiera ir a ver su equipo, porque hay gente que puede vivir en otra ciudad y quiere ir a ver su equipo. Estamos naturalizando que está bien agredir a un hincha del otro equipo y está mal. Esto no tiene que ver con las camisetas, tiene que ver con las personas, con disfrutar un espectáculo. Sabemos que estamos lejos de eso y cada vez veo que está más lejos, tendrán que solucionarlo otras generaciones, porque la nuestra ya lo empeoró. No tiene nada que ver con el resultado porque nos ganó bien el Medellín, tiene que ver con que hay lesionados, gente con riesgo de vida y por eso paramos el partido, para que no siguiera. Ojalá que no siguiera más, pero veo que es una bola de nieve que arrancó con poco y ahora está grande. El mensaje tiene que ser que si vinieron y les vas ganando, ¿Para que los vas a perseguir y pelear?”, añadió.

Siguiendo la línea del juego, el DT explicó las suplencias de Cristian Barrios y Luis Fernando Muriel.

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“Barrios salió lesionado el otro día y solo tuvo un entrenamiento con nosotros ayer (miércoles), se puso a la orden, pero no se sabía si podía estar los 90 minutos. Tenía la idea de ponerlo los últimos minutos con la defensa cansada, pero no se pudo. Lo de Muriel fue una decisión técnica. Creí que Paiva nos podía dar algo distinto y lo puse”, destacó.

Sobre si le sorprendió el planteamiento del DIM dijo: “Antes de llegar al estadio y no ver la alineación sí me sorprendería, pero luego de ver los nombres ya uno ve que iba a jugar más libre. Al llegar al estadio vimos que iba a pasar eso, se conversó, lo hizo bien Chaverra y nosotros lo sufrimos”.

Por último, Alfredo Arias aseguró que tuvieron ocasiones, pero que el resultado fue justo.

“Fue justo el resultado. Pudimos en un par de situaciones en el segundo tiempo de descontar, pero al no convertir, el trámite siguió siendo favorable a ellos”, concluyó.