El partido entre Deportivo Independiente Medellín y Junior se suspendió en el minuto 79 por la invasión a la cancha del estadio Atanasio Girardot de un grupo de hinchas.

El local ganaba 2-0 cuando se presentaron los hechos.

Aficionados del equipo rojiblanco, según el reporte de los periodistas de Win Sports, saltaron al terreno de juego porque iban a ser agredidos por sus pares del ‘Poderoso’.

En medio de esa situación, que hizo detener el compromiso, la Policía intervino para calmar los ánimos. En ese momento de tensión, el árbitro Andrés Rojas decidió suspender el juego por unos minutos.

Incluso, el juez central invitó a los equipos a pasar a los camerinos, pero solo Junior atendió la solicitud. Los jugadores del Medellín, que le pedían calma a sus aficionados, se quedaron en el gramado.

Rojas regresó después de unos cinco minutos para supervisar cómo seguía la situación. Un comandante de la Policía le dio un parte de tranquilidad.

Pasados diez minutos, Junior regresó al campo de juego para proseguir el compromiso. Joel Canchimbo ingresó cuando se reanudó el duelo.