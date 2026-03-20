La Conmebol realizó este jueves en Asunción, Paraguay, el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, ceremonia que definió la primera etapa de la segunda competición de clubes más importante del continente, con América de Cali y Millonarios como los representantes colombianos en fase regular y con Barranquilla como sede de la gran final.

América fue el primer equipo colombiano en salir de los bombos y quedó encuadrado en el Grupo A, junto al argentino Tigre, el ecuatoriano Macará y el peruano Alianza Atlético, un grupo que ofrece al cuadro ‘Escarlata’ la posibilidad de consolidarse tras avanzar desde la etapa previa.

Millonarios, por su parte, integrará el Grupo C de la competición, donde se medirá con el brasileño São Paulo, el uruguayo Boston River y el chileno O’Higgins, conformando un desafío de altos vuelos para el equipo embajador que también llegó tras superar la fase inicial.

Grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Además de los colombianos, la configuración completa de los ocho grupos definidos en el sorteo dejó otras zonas con duelos atractivos:

El Grupo B tendrá a Atlético Mineiro, Cienciano, Academia Puerto Cabello y Juventud, mientras que el Grupo D emparejó al Santos de Neymar con San Lorenzo, Deportivo Cuenca y Recoleta.

El Grupo E arrojó el cruce entre Racing, Caracas, Independiente Petrolero y Botafogo, el F unió a Grêmio, Palestino, Montevideo City Torque y Deportivo Riestra, y el G enfrentará a Olimpia, Vasco da Gama, Audax Italiano y Barracas Central. Cierra el Grupo H con River Plate, RB Bragantino, Blooming y Deportivo Carabobo.

La fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 está programada para disputarse entre el 7 de abril y el 28 de mayo, con partidos de ida y vuelta en cada grupo, y una estructura que permitirá que los primeros de cada zona avancen directamente a los octavos de final, mientras que los segundos disputarán una llave de playoffs frente a terceros de la Copa Libertadores.

Con los bombos ya resueltos, América de Cali y Millonarios ya conocen sus caminos en el torneo continental y se preparan para enfrentar a rivales de distintas ligas del continente en busca de avanzar más allá de la fase de grupos y continuar con el sueño de un título internacional.

La final de la Copa Sudamericana 2026 se llevará a cabo el 21 de noviembre, en el renovado estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.