Hay goteras en el techo. Filtraciones en el piso. En la zona derecha. En la izquierda. El dique del mediocampo no resiste. La zaga de Junior necesita una impermeabilización urgente si aspira a defender con éxito el título de campeón de la Liga.

Entre los ocho primeros de la tabla de posiciones, el equipo rojiblanco tiene la portería más vencida, con 16 tantos en contra.

No le basta un gol para asegurar un triunfo. En 13 compromisos en 2026 (incluyendo los dos de la Superliga), solo ha sacado su arco en cero en dos juegos (3-0 ante Chicó y 2-0 frente a Alianza de Valledupar).

Con la idea de enmendar esa vulnerabilidad y conseguir puntos que mantengan buenas posibilidades de clasificación a los cuartos de final de la Liga I, los ‘Tiburones’ se enfrentarán al Deportivo Independiente Medellín (DIM), este viernes, a partir de las 8:30 p. m., en el estadio Atanasio Girardot, en cumplimiento de la jornada 12 del torneo, que en este semestre solo tiene 19 fechas en su fase regular, es decir, solo restan ocho partidos. No se pueden dar ventajas.

Teniendo en cuenta la importancia de cada punto que se disputa en esta etapa final, ya ad portas del comienzo de la Copa Libertadores (hoy es el sorteo de los grupos, ver nota aparte), Alfredo Arias realizaría modificaciones en su sistema. Jugaría con tres zagueros centrales para mejorar el juego aéreo (uno de los principales inconvenientes) y reforzar las marcas. Ojalá funcione la apuesta, ya es hora de cerrar la defensa del campeón.