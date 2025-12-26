La legendaria banda mexicana Los Tigres del Norte aparecerán en un episodio de ‘Los Simpsons’ e interpretarán un corrido mexicano escrito especialmente para el programa, que se emitirá este domingo en FOX.

“Una banda legendaria. Una canción original. Un toque muy Simpson. Los Tigres del Norte presentarán ‘El Corrido de Pedro y Homero’ este domingo en FOX”, indicó este viernes la cuenta oficial en X de la familia más carismática de la televisión en un escrito.

El mensaje lo acompañan dos imágenes de la emblemática agrupación, que tiene más de cinco décadas de historia, subidos a un escenario junto a El Hombre Abeja y Homero Simpson, quien porta un sombrero de estilo mexicano.

Fundada en Sinaloa, la banda regional mexicana es una de las más influyentes de la música norteña, retratando en sus letras la experiencia migrante, las luchas sociales y la vida en la frontera entre México y Estados Unidos.

La agrupación ha tomado además una postura crítica contra el Gobierno del presidente Donald Trump.

Hicieron campaña en favor de la exvicepresidenta Kamala Harris en su camino a la Casa Blanca en las elecciones presidenciales de 2024 y han mostrado públicamente su defensa a los derechos de las personas migrantes una vez que el líder republicano alcanzó el poder.

“Que (Trump) abra su corazón y recuerde que sus antepasados también llegaron como migrantes a Estados Unidos. Y creo que un presidente se debe tener corazón para todas las razas, no nomás para los blancos”, indicó la banda a EFE durante su paso por la alfombra roja de los Latin Grammy que se celebró el pasado noviembre en Las Vegas.

Durante la gala, Los Tigres del Norte realizaron un poderoso homenaje a los inmigrantes, mostrando el rostro de familias e imágenes de las protestas que azotaron ciudades como Los Ángeles.