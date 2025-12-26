Pocos días restan para el inicio de 2026 y mientras algunos piensan en las festividades de fin de año y los propósitos que se plantearán en el año venidero, otros más estratégicos piensan en cuántos días festivos traerá la nueva anualidad.

Y es que para nadie es un secreto que Colombia es uno de los países con mayor cantidad de días feriados en el año en el mundo solo superado por la India. Además, algunos de estos días tienen una particularidad, y es que son un lunes creando así los llamados “puentes festivos”.

Esto es gracias a la Ley Emiliani o Ley 51 de 1983 que tiene como objetivo trasladar la mayoría de feriados al día lunes para fomentar el turismo en el país, y que la mayoría de trabajadores puedan gozar de tres días consecutivos de descanso. Esta normativa fue impulsada por el político y jurista Raimundo Emiliani Román, de ahí su nombre.

La ley, que permite la creación de los “puentes festivos”, especifica que los días de descanso remunerado incluyen fechas como el 1 de enero, 6 de enero, 19 de marzo, 1 de mayo, entre otros, según el primer artículo. Asimismo, el segundo artículo establece que si estas festividades no caen en lunes, se trasladarán automáticamente al lunes siguiente.

En ese sentido, y de acuerdo con la normativa, el primer festivo de 2026 - Día de Reyes- tendrá modificaciones, ya que el 6 de enero de 2026 (fecha tradicional) cae un martes, por ende ese festivo se trasladará al lunes 12 de enero. Así habrán otras modificaciones para 2026.

Todos los feriados y puentes de 2026